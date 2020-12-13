Вс, 13.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • От Центристской партии требуют вернуть свыше одного миллиона евро
1 мин для прочтения

От Центристской партии требуют вернуть свыше одного миллиона евро

Центристская партия.

ФОТО: Tairo Lutter

Таллиннский административный суд завершил рассмотрение гражданского спора между Комиссией по надзору за финансированием партий и Центристской партией. Комиссия требует от партии премьер-министра вернуть предприятию Midfield OÜ свыше одного миллиона евро, но центристы оспорили это предписание в суде.

Как сообщила корреспонденту портала Rus.ERR пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу, решение по иску будет вынесено 11 января.

По оценке комиссии, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.

Комиссия считает, что речь идет о полученном запрещенном пожертвовании на сумму 1,28 млн евро, которые необходимо вернуть.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back