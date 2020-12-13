Видео: здание легендарного ресторана снесли

Четыре года назад был разработан детальная планировка недвижимости, согласно которой здесь можно строить дома с коммерческими и жилыми помещениями. Год назад был объявлен победитель архитектурного конкурса, которой оказалась компания Kaos Arhitektid, пишет Tartu Postimees.

Поскольку здание Kaseke не было построено до Второй мировой войны, оно не считается культурно-исторической ценностью этого района. Вместо Kaseke скоро возведут два здания, которые будут соединены между собой подземной парковкой. На первом этаже планируются коммерческие помещения, остальные будут построены под квартиры.

Двор дома планируется освободить от машин, а на крыше будут террасы. Если до сих пор, чтобы попасть с улицы в Kaseke, надо было подниматься по лестнице, первый этаж нового здания будет находиться на одном уровне с улицей.