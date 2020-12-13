Новые коронаограничения: правительство обсудит компенсацию для предприятий Ида-Вирумаа

Правительство на следующей неделе обсудит механизм компенсации для закрытых из-за новых ограничений предприятий Ида-Вирумаа. Об этом на прошлой неделе во время пресс-конференции правительства сообщил премьер-министр Юри Ратас.
«Правительство обсудит механизм компенсации, чтобы оказать финансовую поддержку частному сектору, для которого правительство ввело ограничения», - сказал Ратас.
По словам министра финансов Мартина Хельме, планируемый механизм не будет компенсацией неполученной выручке по формуле «один к одному».
«Мы постараемся взять пример с того, как у нас все работало весной. И, конечно, всегда нужно учитывать ограничения бюджета», - сказал он, добавив, что подробная модель пока не разработана.
«Но механизм компенсации ни в коем случае не означает, что если на рождество продали все места в СПА или гостинице, то теперь все эти деньги вернут. В таком объеме это невозможно», - сказал Хельме.