Новые коронаограничения: правительство обсудит компенсацию для предприятий Ида-Вирумаа

«Правительство обсудит механизм компенсации, чтобы оказать финансовую поддержку частному сектору, для которого правительство ввело ограничения», - сказал Ратас.

По словам министра финансов Мартина Хельме, планируемый механизм не будет компенсацией неполученной выручке по формуле «один к одному».

«Мы постараемся взять пример с того, как у нас все работало весной. И, конечно, всегда нужно учитывать ограничения бюджета», - сказал он, добавив, что подробная модель пока не разработана.