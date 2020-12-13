Рейды полиции: все больше жителей Ида-Вирумаа носят маски в магазинах

Все больше жителей Ида-Вирумаа и Нарвы надевают защитные маски при посещении торговых центров и магазинов, подтвердили rus.err.ee в полиции.
"Если при посещении, например, торговых центров несколько недель назад без маски был каждый третий посетитель, то теперь в Нарве без маски примерно один из десяти, то есть картина постоянно улучшается. Oтказы от маски сейчас единичные", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.
"Использование масок во внутренних публичных помещениях проверятся выборочно в ходе обычной работы. Полиция обращает внимание на выполнение ограничений, например, посещая торговые центры, увеселительные заведения и пр., в том числе в Таллинне, где к подобным проверкам подключаются и сотрудники Муниципальной полиции", - добавили в пресс-службе.