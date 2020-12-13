Рейды полиции: все больше жителей Ида-Вирумаа носят маски в магазинах

"Если при посещении, например, торговых центров несколько недель назад без маски был каждый третий посетитель, то теперь в Нарве без маски примерно один из десяти, то есть картина постоянно улучшается. Oтказы от маски сейчас единичные", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.