Обрызгавший в Силламяэ полицейского перцовым газом наказан общественно-полезными работами

Вируский уездный суд вынес наказание 20-летнему Дмитрию, который летом этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, брызнул в глаза из газового баллончика пытавшемуся его задержать полицейскому, пишет Rus.ERR.
Инцидент произошел в ночь на 11 июля у бара "Рандеву" в Силламяэ, куда полицейский патруль прибыл по вызову, отреагировав на сообщение о том, что подвыпивший Дмитрий нарушает спокойствие клиентов и работников увеселительного заведения.
Во время задержания молодой человек начал оказывать сопротивление властям, применив против одного из полицейских газовый баллончик.
Дебошира в итоге задержали, но нападение на стража порядка не осталось без внимания - против молодого человека возбудили уголовное дело.
Реальный срок заменили на 528 часов общественно-полезных работ, выполнить которые ему необходимо до весны 2022 года.