Обрызгавший в Силламяэ полицейского перцовым газом наказан общественно-полезными работами

Инцидент произошел в ночь на 11 июля у бара "Рандеву" в Силламяэ, куда полицейский патруль прибыл по вызову, отреагировав на сообщение о том, что подвыпивший Дмитрий нарушает спокойствие клиентов и работников увеселительного заведения.

Во время задержания молодой человек начал оказывать сопротивление властям, применив против одного из полицейских газовый баллончик.

Дебошира в итоге задержали, но нападение на стража порядка не осталось без внимания - против молодого человека возбудили уголовное дело.