Вс, 13.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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  • Обрызгавший в Силламяэ полицейского перцовым газом наказан общественно-полезными работами
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Обрызгавший в Силламяэ полицейского перцовым газом наказан общественно-полезными работами

Полицейский.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Вируский уездный суд вынес наказание 20-летнему Дмитрию, который летом этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, брызнул в глаза из газового баллончика пытавшемуся его задержать полицейскому, пишет Rus.ERR.

Инцидент произошел в ночь на 11 июля у бара "Рандеву" в Силламяэ, куда полицейский патруль прибыл по вызову, отреагировав на сообщение о том, что подвыпивший Дмитрий нарушает спокойствие клиентов и работников увеселительного заведения.

Во время задержания молодой человек начал оказывать сопротивление властям, применив против одного из полицейских газовый баллончик.

Дебошира в итоге задержали, но нападение на стража порядка не осталось без внимания - против молодого человека возбудили уголовное дело.

Реальный срок заменили на 528 часов общественно-полезных работ, выполнить которые ему необходимо до весны 2022 года.

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