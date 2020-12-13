Бывший шеф полиции о субботнем протесте в Риге: полицейские хорошо сработали

Видео: Протесты в Риге

Он отметил то, как спокойно полиция вынуждала людей уйти, не применяя физическую силу, что, скорее всего, вызвало бы негативное отношение к полиции как в толпе, так и в обществе, пишет Rus.TVNET.

Кроме того, Воинс позитивно отметил ширину периметра деятельности полиции, которая создала столь важное для работы полиции ощущение присутствия, и показала, что стражи порядка ситуацию контролируют.

В целом Воинс работой полиции во время субботних собраний удовлетворен. По его мнению, было видно, что полиция подготовилась. "Подготовка перед мероприятиями была очень важна, так как перед ними не был ясен формат мероприятий и то, сколько человек примут в них участие", - сказал Воинс.

В будущем пикеты и собрания с превышенным числом участников можно будет ограничить с помощью административных наказаний организаторов мероприятий и преждевременных предупреждений, чтобы все осознавали возможные последствия, добавил Воинс.

Видео: Протесты в Риге

Он указал, что организаторов мероприятий и тех, кто в субботу во время собраний на набережной 11 Ноября и у памятника Свободы нарушали правила, нужно наказать "в формальной атмосфере", так как таким образом со стороны государства будет сделан жест уважения - оно толерантно и с пониманием относится ко всем протестующим, которые не проявляют насилия.

Напомним, в субботу на двух собраниях и памятника Свободы и набережной 11 Ноября собрались больше, чем разрешенные 25 человек.

Большая часть присутствующих не носила маски и не соблюдала требования дистанцирования. Стражи порядка пытались разогнать жителей призывами не собираться, в противном случае обещая призвать к установленной законом ответственности.

Галерея: Протесты в Риге

В связи с прошедшими пикетами полиция начала несколько десятков процессов административных нарушений.

Полиция фиксировала как нарушения эпидемиологических требований, так и мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах, а также неподчинение требованиям стражей порядка и другие нарушения.

Были задержаны несколько человек, в том числе и за нападение и сопротивление полиции. Ответственность за эти нарушения будет оцениваться в рамках уголовного процесса.

Полиция оценит и записи в социальных сетях, в которых были выражены призывы к противозаконным действиям.

Мэр Риги Стакис после окончания мероприятий хорошо оценил работу полиции, указав в Twitter, что государственная и муниципальная полиции работали профессионально, а также поблагодарил стражей порядка за это.

Начальник Госполиции Латвии Арманд Рукс в интервью Латвийскому радио заявил, что полиция не разгоняла собрания, чтобы не накалять ситуацию.