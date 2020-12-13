График ⟩ В Эстонии цены на электроэнергию взлетят до небес

Средняя цена в понедельник составила 107,42 евро за мегаватт-час, что является самой высокой ценой с 13 июля 2010 года. При этом электричество стоит менее 90 евро ​​только рано утром и вечером с 20.00.

Среднемесячные цены в Эстонии в этом году колеблются от 23 до 41 евро.

Десять лет назад средняя дневная цена в ценовой зоне Эстонии составляла 122,27 евро за мегаватт-час. В то время первый реактор атомной электростанции «Ловииса» в Финляндии был остановлен из-за технической неисправности.

В течение дня цена на электроэнергию будет на несколько центов меньше 200 евро. Цены были еще выше, до 255 евро, когда подводные кабели вышли из строя или находились на ремонте, а также вышла из строя латвийская газовая электростанция из-за короткого замыкания высоковольтного кабеля.

Ситуация в Финляндии

Второй реактор на АЭС «Олкилуото» в Финляндии будет снова подключен к сети на следующей неделе, в конце 51-й недели, как сообщила в воскресенье компания Teollisuuden Voima (TVO).

Вчера TVO сообщило информационному агентству STT, что реактор, который был отключен из-за аварийной ситуации, будет запущен и подключен к электросети в ночь с воскресенья на понедельник следующей недели.

По данным TVO, для запуска электростанции требуется разрешение Центра радиационной безопасности (STUK). Перед запуском реактор тщательно проверяется, обслуживается и ремонтируется, а также убеждаются в функционировании системы.

Пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс сказал, что помимо остановки финской атомной электростанции на цену также влияет слабый ветер. Согласно информации энергетической биржи, завтрашняя выработка энергии ветра в Эстонии прогнозируется на уровне 918 мегаватт-часов, но в выходные дни она составляла более 4000 мегаватт-часов в оба дня.

Кроме того из-за планового технического обслуживания часть сообщения между Эстонией и Латвией не будет использоваться до нового года.

Отключен от сети в четверг

Второй реактор на «Олкилуото» был отключен от сети в четверг, 10 декабря, вскоре после полудня. По данным TVO, была объявлена тревога, когда в систему очистки охлаждающей воды реактора попала более теплая, чем обычно, вода.

Уровень тревоги получил нулевую оценку по международной шкале для АЭС и реактивных инцидентов, что означает, что тревога не имела отношения к безопасности ядерного или радиологического уровня.

Eesti Energia, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии, в пятницу запустила дополнительные производственные мощности на Нарвских электростанциях.