В Латвии самая низкая средняя заболеваемость Covid-19 среди стран Балтии

Согласно подсчетам центра, в Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет 441,93 случая на 100 тыс. жителей, в Эстонии - 454,02 случая на 100 тыс. жителей, а в Литве - 1177,73 случая на 100 тыс. жителей.

В общей сложности с начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 25 675 человек, в Эстонии - 18 055, а в Литве - 93 101. Из них в Латвии скончались 349, в Эстонии - 149, а в Литве - 815 человек.