Галерея ⟩ В Йыгева провозгласили рождественский мир

В третий адвент, в воскресенье 13 декабря, в 16 часов архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма провозгласил в Йыгева рождественский мир по всей Эстонии.
С приветственными словами выступили президент Керсти Кальюлайд, первый вице-спикер Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер, председатель волостного собрания Йыгева и депутат Рийгикогу Айвар Кокк и волостной старейшина Йыгева Тийт Ляэне.
Огонь рождественского мира зажгли Вийльма, Кальюлайд и Сеэдер. Все желающие смогли зажечь от огня свой рождественский фонарь.
Свечу третьего адвента на рождественской елке Йыгева зажгли Кокк и Ляэне.
В 17 часов в центре культуры Йыгева начался концерт, где выступил виолончельный квартет C-JAM. Вход свободный, но на концерте нужно было соблюдать обусловленные эпидемией правила безопасности.
Всеэстонский рождественский мир провозгласили в Йыгева в 15-й раз.
Также в Йыгева состоялся рождественский забег, 10-километровый маршрут по улицам с твердым покрытием можно было пробежать или пройти с палками для скандинавской ходьбы. Старт дали в 12 часов.