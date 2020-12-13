Галерея ⟩ В Йыгева провозгласили рождественский мир

С приветственными словами выступили президент Керсти Кальюлайд, первый вице-спикер Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер, председатель волостного собрания Йыгева и депутат Рийгикогу Айвар Кокк и волостной старейшина Йыгева Тийт Ляэне.

Огонь рождественского мира зажгли Вийльма, Кальюлайд и Сеэдер. Все желающие смогли зажечь от огня свой рождественский фонарь.

Свечу третьего адвента на рождественской елке Йыгева зажгли Кокк и Ляэне.

В 17 часов в центре культуры Йыгева начался концерт, где выступил виолончельный квартет C-JAM. Вход свободный, но на концерте нужно было соблюдать обусловленные эпидемией правила безопасности.

Всеэстонский рождественский мир провозгласили в Йыгева в 15-й раз.