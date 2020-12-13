Черным по белому ⟩ Кто завтра может пойти в школу?

Однако в Таллинне учащиеся младших классов могут посещать школу ради опорных услуг и консультаций. «Учащиеся таллиннской основной школы на следующей неделе будут выполнять дома творческие задания, но для поддержки родителей школы предлагают 1-3 классам возможность быть в группе продленного дня утром с начала учебного дня до 14.00», — сообщил Postimees в пятницу мэр Михаил Кылварт.

«Такая возможность ориентирована прежде всего на родителей, которые не могут работать удаленно, остаться в предрождественскую неделю дома или взять отпуск. В группе продленного дня детей займут творческими или другими заданиями с момента начала школьного дня (с 8.00 или с 9.00 — в зависимости от школы) и до 14.00», — добавил Кылварт.

Министерство образования напоминает, что готовящиеся к экзаменам и олимпиадам завтра тоже должны соблюдать правила. «Конечно, необходимо соблюдать требования безопасности: в учебном здании могут находиться и перемещаться вместе до двух человек на расстоянии двух метров друг от друга, не считая случаев, когда эти условия невозможно гарантировать. Вы также должны носить маску или прикрывать нос и рот, находясь в учебном здании», — говорится в сообщении министерства.

Однако ученики 1-3 классов, которые пойдут завтра в школу, не обязаны носить маску. «Это обязательство не распространяется на детей в возрасте до 12 лет или на тех, кто не может носить маску по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности или другим важным причинам», — уточнили в министерстве.

Что делать, если нет принадлежностей, необходимых для дистанционного обучения?