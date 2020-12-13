TikTok околдовал молодежь Эстонии: в чем секрет успеха?

TikTok – это сервис для создания и просмотра коротких видео, который мгновенно свел с ума подростковую аудиторию по всему миру. Как так получилось?
Сам себе режиссер
Ориентированное на молодежь приложение TikTok было создано в 2018 году китайской компанией ByteDance. В нем юноши и девушки снимают видеоролики под музыку и выкладывают их в свою ленту в надежде на то, что они попадут в раздел «Рекомендованное». А это значит, что огромная аудитория посмотрит результат их творчества и, возможно, поставит лайк.
Это может быть юмористический ролик для поднятия настроения или танец под какой-нибудь хит. Многие развивают там малый бизнес, например, продавая с помощью TikTok одежду. Некоторые снимают короткие познавательные видео. Фантазии нет предела! Правда, чтобы выделяться среди столь огромного количества пользователей, стоит придумывать что-то оригинальное.
Так, 21-летний американец Томас Петру решил собрать под одной крышей талантливых тиктокеров. В его команду HypeHouse вошло около 20 человек, которые стали снимать по несколько роликов каждый день. Среди всех выделялась ныне 16-летняя Чарли Д’Амелио, недавно набравшая рекордные 100 миллионов подписчиков. Секрет ее популярности еще придется разгадать. Вслед за Западом команды тиктокеров стали собирать в России, борьба за аудиторию там довольно жесткая. По мнению GQ Russia, открытием этого года стал Даня Милохин. Всего за девять месяцев обычный парень превратился в хорошо зарабатываемого блогера с аудиторией в более 9,5 миллионов зрителей.
В TikTok, как и в некоторых других социальных сетях, есть возможность зарабатывать деньги: регулярно снимая качественные видео и набрав достаточное количество подписчиков, можно делать рекламу для разных брендов и тем самым пополнять свой кошелек.
У нас тоже есть звезды TikTok
TikTok популярен и в Эстонии. Наши подростки не только смотрят чужие видео, но и сами создают что-то свое и развиваются в этой сфере.
Например, самая популярная девушка в TikTok из Эстонии — это Керли Пааслепп, которая к концу этого года набрала практически миллион подписчиков и 13,7 миллионов лайков за все видео.
О своем успехе она рассказывает следующее: «Я зарегистрировалась в TikTok, так как была наслышана о некогда популярном приложении Musical.ly (начальная версия приложения, которое позже было перекуплено и переименовано в TikTok – прим. автора) и хотела узнать, что это такое. Снимала исключительно для себя и абсолютно не думала, что смогу в будущем набрать там аудиторию. Но за полтора года все невероятно изменилось: меня стали узнавать на улицах, со мной начали фотографироваться прохожие. Теперь в Istagram мне приходят сотни сообщений со словами любви и поддержки, что меня безумно радует и мотивирует».
Неверно думать, что TikTok – это развлечение. «Весной прошлого года я стала понимать, что это приложение становится более серьезным делом, ведь меня начали приглашать в разные передачи и брать интервью. Вообще люди стали всерьез воспринимать TikTok как быстро прогрессирующую платформу», - отмечает Керли.
Съемки видео могут занимать немало времени, и ей приходится совмещать свое хобби с учебой. «Сейчас я заканчиваю гимназию и из-за большого количества уроков уделять время на съемки видео сложнее. Но на руку играют связанные с коронавирусом ограничения в школах, позволяющие грамотно распределить время между уроками и хобби», - говорит эстонская звезда TikTok.
В обществе ведутся споры относительно того, как TikTok влияет на маленьких детей, которые, как и подростки, много времени проводят в этом приложении. Керли комментирует их следующим образом: «Я очень люблю детей. Знаете, они пишут мне о том, что учатся танцевать по моим видео! Это очень приятно. Я считаю, что их в первую очередь нужно поддерживать во всех начинаниях, ведь они только начинают себя искать. Поддержка им необходима, особенно от близких, ведь начинать что-либо всегда сложно».
Неограниченное творчество
Кесклиннаский молодежный центр устраивает соревнования по танцам и съемкам видео в TikTok.
«Эта идея пришла от самих детей. Они часто пользуются этим приложением и поэтому попросили, чтобы мы провели какой-нибудь тематический конкурс, - рассказали в Кесклиннаском молодежном центре. - Обычно наш конкурс состоит из трех заданий , в которых дети задействуют креативность, навык работы в команде и опыт выступления перед зрителями. По результатам этих трех заданий они набирают баллы и выясняется тройка самых креативных и творческих ребят».
На вопрос, почему именно этот сервис покорил мир, в Кесклиннаском молодежном центре ответили: «Это приложение не такое, как все. Для молодежи это шанс выражать себя в разных роликах и проводить весело время с теми, кто тоже этим занимается. Мы верим, что секрет популярности TikTok в том, что там можно окунуться с головой в творчество, не сдерживая себя ни в чем».
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