TikTok околдовал молодежь Эстонии: в чем секрет успеха?

Сам себе режиссер

Ориентированное на молодежь приложение TikTok было создано в 2018 году китайской компанией ByteDance. В нем юноши и девушки снимают видеоролики под музыку и выкладывают их в свою ленту в надежде на то, что они попадут в раздел «Рекомендованное». А это значит, что огромная аудитория посмотрит результат их творчества и, возможно, поставит лайк.

Это может быть юмористический ролик для поднятия настроения или танец под какой-нибудь хит. Многие развивают там малый бизнес, например, продавая с помощью TikTok одежду. Некоторые снимают короткие познавательные видео. Фантазии нет предела! Правда, чтобы выделяться среди столь огромного количества пользователей, стоит придумывать что-то оригинальное.

Так, 21-летний американец Томас Петру решил собрать под одной крышей талантливых тиктокеров. В его команду HypeHouse вошло около 20 человек, которые стали снимать по несколько роликов каждый день. Среди всех выделялась ныне 16-летняя Чарли Д’Амелио, недавно набравшая рекордные 100 миллионов подписчиков. Секрет ее популярности еще придется разгадать. Вслед за Западом команды тиктокеров стали собирать в России, борьба за аудиторию там довольно жесткая. По мнению GQ Russia, открытием этого года стал Даня Милохин. Всего за девять месяцев обычный парень превратился в хорошо зарабатываемого блогера с аудиторией в более 9,5 миллионов зрителей.

В TikTok, как и в некоторых других социальных сетях, есть возможность зарабатывать деньги: регулярно снимая качественные видео и набрав достаточное количество подписчиков, можно делать рекламу для разных брендов и тем самым пополнять свой кошелек.

У нас тоже есть звезды TikTok

TikTok популярен и в Эстонии. Наши подростки не только смотрят чужие видео, но и сами создают что-то свое и развиваются в этой сфере.

Например, самая популярная девушка в TikTok из Эстонии — это Керли Пааслепп, которая к концу этого года набрала практически миллион подписчиков и 13,7 миллионов лайков за все видео.

О своем успехе она рассказывает следующее: «Я зарегистрировалась в TikTok, так как была наслышана о некогда популярном приложении Musical.ly (начальная версия приложения, которое позже было перекуплено и переименовано в TikTok – прим. автора) и хотела узнать, что это такое. Снимала исключительно для себя и абсолютно не думала, что смогу в будущем набрать там аудиторию. Но за полтора года все невероятно изменилось: меня стали узнавать на улицах, со мной начали фотографироваться прохожие. Теперь в Istagram мне приходят сотни сообщений со словами любви и поддержки, что меня безумно радует и мотивирует».