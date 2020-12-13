Литва ужесточает карантин: закрывается большинство магазинов, передвижение людей ограничат

С введением более строгих карантинных условий в Литве со среды будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают пищевые товары, ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям будут разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.
Такое решение в воскресенье вечером приняло правительство Ингриды Шимоните, собравшееся на первое заседание.
Кроме магазинов пищевых товаров также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров.
Образовательные учреждения продолжат работу удаленным способом, однако детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно.
Эти правила вступают в силу до 31 декабря.