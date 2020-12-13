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Трийн Терамяэ
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Литва ужесточает карантин: закрывается большинство магазинов, передвижение людей ограничат

Вильнюс. 11 декабря 2020 года

ФОТО: AP/Scanpix

С введением более строгих карантинных условий в Литве со среды будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают пищевые товары, ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям будут разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.   

Такое решение в воскресенье вечером приняло правительство Ингриды Шимоните, собравшееся на первое заседание. 

Кроме магазинов пищевых товаров также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. 

Образовательные учреждения продолжат работу удаленным способом, однако детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно. 

Эти правила вступают в силу до 31 декабря.

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