Галерея ⟩ В Пиритаском монастыре зажгли третью свечу Адвента

На мероприятии выступила певица Лийс Лемсалу, также можно было посмотреть, как канатоходец Яан Роозе прошел по канату, натянутому между монастырскими стенами. Также на месте была рождественская ярмарка с Дедом Морозом. Третью свечу Адвента зажгли вице-мэр Таллинна Калле Кландорф и старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Как старейшина, так и Дед Мороз подчеркнули, что посетители должны быть в маске и держать дистанцию. Те, у кого маски не было, получали ее при входе.

Дед Мороз Юлиус в целях заботы о здоровье надел особые усы. «А как иначе, каждый должен соблюдать правила. У меня особые усы, сделанные для защиты от коронавируса, поэтому в этом году моего рта не видно, и мне приходится говорить громче», - объяснил Санта-Клаус и призвал всех носить маски.