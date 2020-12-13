Названа сумма ⟩ Во сколько обойдется закрытие на месяц турсектора Ида-Вирумаа и его открытие

"Одно только месячное закрытие и последующее открытие предприятий размещения (отели и гостиницы) обойдется в 4 миллиона евро. Спа-центры оказывают самое большое влияние на поток туристов и на расходы по локдауну. Закрыть на месяц только один спа-центр стоит больше 350 000 евро, а чтобы его заново запустить потребуется примерно такая же сумма", - говорится в распространенном в воскресенье, 13 декабря, заявлении туристического кластера Ида-Вирумаа, который провел опросы среди своих членов.