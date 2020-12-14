Пн, 14.12.2020
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Катри Райк
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  • Таллиннский "Сельвер" одержал пятую победу подряд в Балтийской волейбольной лиге
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Таллиннский "Сельвер" одержал пятую победу подряд в Балтийской волейбольной лиге

Игроки волейбольного клуба "Сельвер".

ФОТО: volley.ee

Волейболисты таллиннского "Сельвера" одержали пятую победу кряду в регулярном чемпионате Балтийской лиги, пишет Rus.ERR.

Накануне вечером они со счетом 3:0 обыграли на своей площадке соперников из латвийского клуба "Екабпилс".

Поединок продлился 1 час и 9 минут. Самым результативным игроком встречи стал капитан "Сельвера" Андрус Раадик, набравший 13 очков. 

В турнирной таблице "Сельвер" поднялся на пятое место, "Екабпилс" занимает третью строчку. 

На первом месте находится команда "Сааремаа", на втором - тартуский "Бигбанк". 

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