Таллиннский "Сельвер" одержал пятую победу подряд в Балтийской волейбольной лиге

Волейболисты таллиннского "Сельвера" одержали пятую победу кряду в регулярном чемпионате Балтийской лиги, пишет Rus.ERR.
Накануне вечером они со счетом 3:0 обыграли на своей площадке соперников из латвийского клуба "Екабпилс".
Поединок продлился 1 час и 9 минут. Самым результативным игроком встречи стал капитан "Сельвера" Андрус Раадик, набравший 13 очков.
В турнирной таблице "Сельвер" поднялся на пятое место, "Екабпилс" занимает третью строчку.
На первом месте находится команда "Сааремаа", на втором - тартуский "Бигбанк".