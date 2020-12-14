Полиция в очередной раз вышлет нарушителям черные рождественские открытки

В оформлении открытки в этом году собраны открытки за все предыдущие годы. «Этой открыткой мы хотим достучаться до нарушителей и пожелать им безопасного нового года, чтобы никто не попал в изображенную на открытке ситуацию», — сказала ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны, майор полиции Сирле Лойго.

Черные открытки будут высланы людям, которые за год совершили четыре или больше нарушения закона о дорожном движении. В этом годы таких получателей будет 770, из которых 100 получат открытки второй год подряд, а 10 — третий год подряд. В общей сложности эти 770 человек за год совершили чуть более 4400 нарушений.

За десять лет полиций выслала более 10 000 таких открыток. «К счастью, нет ни одного человека, которому пришлось бы высылать черную открытку каждый год», — добавила Лойго.

Больше всего нарушений закона о дорожном движении, 15 проступков, совершил в этом году 34-летний мужчина. В предыдущие годы у него было единичные нарушения.

Большую часть нарушений, совершенных получателями открыток, были превышения скорости — 36% от всех нарушений. «Например, у 72 человек все нарушения были превышениями скорости», — сказала Сирле Лойго.

Распространенными нарушениями являются также отсутствие техосмотра, управление автомобилем без прав, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление транспортным средством в нетрезвом виде.

66 злостных нарушителей в 2021 году совершили 71 ДТП, в которых получили повреждения 39 человек.

Больше всего среди нарушителей мужчин, граждан Эстонии с основным образованием в возрасте 25-29 лет. Открытку получат также 36 женщин. Самый молодой постоянный нарушитель в этом году — в возрасте 18 лет, а самый старший — 79-летний.