Жареный петух к рождественскому столу

Доля истины в этих репликах, безусловно, присутствует: с масками и в самом деле вышел некоторый конфуз. Но только с точностью до наоборот: вирус пошел вширь не потому, что маски не помогают, а потому, что слишком поздно спохватились, а когда почка оторвалась, пить боржоми уже бесполезно.

Строгость закона компенсируется

Речь, разумеется, не об одних лишь масках, а обо всем комплексе антивирусных мер, принимаемых на государственном уровне. Именно на государственном, потому что на уровне местных самоуправлений, еще до «судьбоносных» решений правительства, предпринимались более-менее адекватные шаги. Но из-за задержек цикла у правительства эти шаги превращались в попытку преодолеть пропасть в два прыжка и, в конечном счете, оборачивались топтанием на месте.

Чего стоит, скажем, одно только постановление, согласно которому допускалась возможность штрафовать людей, находящихся в общественном месте без медицинской маски, но при этом высшие должностные лица государства в один голос уверяли, что никто не ставит целью широкое применение этого пункта.

По этому поводу мэр Таллинна Михаил Кылварт в прошлую среду сказал на пресс-конференции в городской управе: «…решение должно принять правительство. На улице маски носить не обязательно, но мы не должны дожидаться решения правительства. Я надеюсь, что не будет этапов: совет, настоятельный совет, обязанность. Сегодня нужны четкие и однозначно понимаемые решения. Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях».

Но Юри Ратас, а вслед за ним и министр социальных дел Танель Кийк постоянно подчеркивают, что правительство не хочет никого принуждать, что руководство страны доверяет своему народу и не сомневается в ответственности и сознательности каждого члена нашего общества. А гипотетические штрафы – это так, чтобы соблюсти формальности.

Как тут не вспомнить родившуюся во времена оны крылатую фразу о том, что чрезмерная строгость российских законов с лихвой компенсируется необязательностью их исполнения. Оказывается, и эстонских – тоже.

Пациент скорее мертв, чем жив

В своем стремлении уподобиться золотому червонцу, который отличается способностью нравиться всем без исключения, глава правящего кабинета доходит до высказываний и поступков, которые в иной ситуации вполне сошли бы за шутки, хотя и не очень удачные. Но ситуация – не иная, а такая, какая есть.

Теперь, когда жареный петух поклевал в субботу уже семьсот шестьдесят эстоноземельцев за сутки, наконец, решено, что право штрафовать за неисполнение «масочного» постановления будет применяться чуть ли ни со всей возможной жесткостью и беспощадностью. Ключевое слово – «чуть ли».