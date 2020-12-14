Жареный петух к рождественскому столу

Есть все основания полагать, что еще до Нового года число выявленных за сутки covid-инфицированных перевалит за тысячу. И уже раздаются (не без злорадства) выкрики: мол, ничего эти ваши маски не помогают, зря только народ неволили!..
Доля истины в этих репликах, безусловно, присутствует: с масками и в самом деле вышел некоторый конфуз. Но только с точностью до наоборот: вирус пошел вширь не потому, что маски не помогают, а потому, что слишком поздно спохватились, а когда почка оторвалась, пить боржоми уже бесполезно.
Строгость закона компенсируется
Речь, разумеется, не об одних лишь масках, а обо всем комплексе антивирусных мер, принимаемых на государственном уровне. Именно на государственном, потому что на уровне местных самоуправлений, еще до «судьбоносных» решений правительства, предпринимались более-менее адекватные шаги. Но из-за задержек цикла у правительства эти шаги превращались в попытку преодолеть пропасть в два прыжка и, в конечном счете, оборачивались топтанием на месте.
Чего стоит, скажем, одно только постановление, согласно которому допускалась возможность штрафовать людей, находящихся в общественном месте без медицинской маски, но при этом высшие должностные лица государства в один голос уверяли, что никто не ставит целью широкое применение этого пункта.
По этому поводу мэр Таллинна Михаил Кылварт в прошлую среду сказал на пресс-конференции в городской управе: «…решение должно принять правительство. На улице маски носить не обязательно, но мы не должны дожидаться решения правительства. Я надеюсь, что не будет этапов: совет, настоятельный совет, обязанность. Сегодня нужны четкие и однозначно понимаемые решения. Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях».
Но Юри Ратас, а вслед за ним и министр социальных дел Танель Кийк постоянно подчеркивают, что правительство не хочет никого принуждать, что руководство страны доверяет своему народу и не сомневается в ответственности и сознательности каждого члена нашего общества. А гипотетические штрафы – это так, чтобы соблюсти формальности.
Как тут не вспомнить родившуюся во времена оны крылатую фразу о том, что чрезмерная строгость российских законов с лихвой компенсируется необязательностью их исполнения. Оказывается, и эстонских – тоже.
Пациент скорее мертв, чем жив
В своем стремлении уподобиться золотому червонцу, который отличается способностью нравиться всем без исключения, глава правящего кабинета доходит до высказываний и поступков, которые в иной ситуации вполне сошли бы за шутки, хотя и не очень удачные. Но ситуация – не иная, а такая, какая есть.
Теперь, когда жареный петух поклевал в субботу уже семьсот шестьдесят эстоноземельцев за сутки, наконец, решено, что право штрафовать за неисполнение «масочного» постановления будет применяться чуть ли ни со всей возможной жесткостью и беспощадностью. Ключевое слово – «чуть ли».
Конечно, лучшей агитацией за исполнение тех или иных директив служит личный пример представителей политического истеблишмента. И в этом смысле неукоснительное следование премьер-министра правилам поведения при подозрении на коронавирус, разумеется, заслуживает всяческого одобрения. Тем более что его отсутствие в кабинете Дома Стенбока не очень-то и ощущается.
Как, подозреваю, не сильно ощутят на себе жители Эстонии и вероятное опустение зала заседаний Рийгикогу на Тоомпеа, если будет решено перевести на дистанционный режим работы весь парламент целиком.
Вообще развитие событий в условиях второй волны covid-19 всё чаще ставит в тупик. Как получилось, что Эстония, относительно благополучно пережившая первую волну, когда не имелось ещё ни достаточных знаний, ни должного опыта борьбы с новым, неизвестным и коварным вирусом, сейчас оказалась в положении, ничуть не лучшем, а по многим позициям – и в худшем, чем наши соседи по континенту?
Ответ напрашивается, хоть и не бесспорно очевидный, но вполне правдоподобный.
В конце прошлой зимы и весной к этой борьбе были подключены самые квалифицированные и компетентные силы. В частности, доктор Аркадий Попов, возглавивший республиканский антивирусный штаб, показал себя предельно эффективным кризисным менеджером в масштабе всей страны. При этом у главы правительства хватило здравого смысла и политической воли не только не препятствовать действиям авторитетных профессионалов, но и всячески поддерживать их, строго следуя их рекомендациям. Что, собственно, и позволило Эстонии выйти из первой волны с минимальными потерями.
После чего доктор Попов был – абсолютно заслуженно! – признан Человеком года. Но на негласном уровне, похоже, высшие чины государства усмотрели в нем более чем вероятного соперника во власти, и сочли за благо сделать доктору «предложение, от которого он не сможет отказаться», а именно – возглавить Западно-Таллиннскую центральную больницу. Вроде, и повышение, но и с глаз подальше…
Так ли на самом деле, приходится только гадать. Но по всем признакам, особенно по головокружительным успехам в битве с SARS-CoV-2, очень похоже, что так оно и есть.
Впрочем, остается надежда, что профессиональные и человеческие качества этого специалиста и членов подобранной им команды не останутся невостребованными и сегодня, когда в них наступает острейшая необходимость. Уж слишком пророчески прозвучали слова Аркадия Попова, произнесенные им на той же пресс-конференции 9 декабря: «Нагрузка на здравоохранение большая, но пока медицина справляется. Если же у нас появятся обещанные 700 ковидных больных, то это будет уже не критическая ситуация, а катастрофа».
Обещанные появились. Пора передавать бразды правления в руки настоящих специалистов.