Гандболисты "Сервити" вышли в 1/8 финала Кубка вызова

На минувших выходных на стадии третьего круга турнира они дважды встретились на своей площадке с пражской "Дуклой".

Однако победа с разницей в 14 очков по сумме двух встреч вывела в 1/8 финала пылваскую команду, которая последний раз добиралась в третьем по значимости клубном гандбольном турнире Европы так далеко шесть лет назад.