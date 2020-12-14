Пн, 14.12.2020
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Криста Фишер
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Гандболисты "Сервити" вышли в 1/8 финала Кубка вызова

Гандболисты пылваского "Сервити".

ФОТО: Helin Potter/arhiiv

Гандболисты пылваского "Сервити" пробились в 1/8 финала европейского Кубка вызова, пишет Rus.ERR.

На минувших выходных на стадии третьего круга турнира они дважды встретились на своей площадке с пражской "Дуклой".

В субботу эстонские гандболисты победили со счетом 37:18, а накануне были вынуждены признать превосходство чехов - 24:27.

Однако победа с разницей в 14 очков по сумме двух встреч вывела в 1/8 финала пылваскую команду, которая последний раз добиралась в третьем по значимости клубном гандбольном турнире Европы так далеко шесть лет назад.

Матчи 1/8 финала пройдут в феврале 2021 года. Соперник "Сервити" определится позднее.

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