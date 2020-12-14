Гандболисты "Сервити" вышли в 1/8 финала Кубка вызова

На минувших выходных на стадии третьего круга турнира они дважды встретились на своей площадке с пражской "Дуклой".
В субботу эстонские гандболисты победили со счетом 37:18, а накануне были вынуждены признать превосходство чехов - 24:27.
Однако победа с разницей в 14 очков по сумме двух встреч вывела в 1/8 финала пылваскую команду, которая последний раз добиралась в третьем по значимости клубном гандбольном турнире Европы так далеко шесть лет назад.
Матчи 1/8 финала пройдут в феврале 2021 года. Соперник "Сервити" определится позднее.