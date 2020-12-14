Ида-Вирумаа пытается избежать туристического коллапса

Недавним решением правительства туристический сектор Ида-Вирумаа был практически закрыт. По состоянию на октябрь в этом секторе в уезде работало 160 предприятий и учреждений, где было занято 1500 человек. По предварительным подсчетам, закрытие этих предприятий на один месяц и его последующее открытие обойдется примерно в 4 миллиона евро. При закрытии доходы упадут до нуля, а, учитывая весенний кризис, запасов у сектора не осталось. Сокращения грозят более чем половине работников, если компенсаций локдауна не последует немедленно.

Ида-Вирумаа переживает одновременно два кризиса: локдаун туристического сектора и свертывание сланцевой промышленности. В 2020 году в сланцевом секторе уже сокращено 1000 рабочих мест. Если сокращения начнутся и в сфере туризма, риск социальной катастрофы в регионе существенно повышается, напоминают предприниматели.

Ида-Вируский туристический кластер собрал данные Департамента статистики, а также провел кризисные опросы среди членов кластера, что позволило провести анализ сложившейся ситуации. В том числе был посчитан масштаб расходов, которые возникают при закрытии учреждений сектора. Одно только месячное закрытие и последующее открытие предприятий размещения (отели и гостиницы), по их подсчетам, обойдется в 4 миллиона евро. Спа-центры оказывают самое большое влияние на поток туристов и на расходы по локдауну. Закрыть на месяц только один спа-центр стоит больше 350 000 евро, а, чтобы его заново запустить, потребуется примерно такая же сумма. Из проведенного опроса следует, что закрытие 50-местного отеля на один месяц и его последующий перезапуск обойдется в 65 000 евро. Таких гостиниц в уезде восемь. Пережить сложившееся положение предприятиям будет практически невозможно, учитывая, что кризис начался уже в марте.

Данное решение правительства было неожиданным и, по словам предприятий турсектора, стало настоящим шоком для них. Сразу после этого предприятиям пришлось отменять все бронирования на конец года, аннулировать все договоренности и перестраивать все рабочие процессы. Самый большой вопрос, по их словам, касается персонала – где взять ресурсы на зарплаты, когда доходы равны нулю?

По словам предприятий сектора, если поддержки не будет и деятельность придется прекратить, то, например, открытие нового спа-центра обойдется в 20 с лишним миллионов евро и займет не менее полутора лет. Больших спа-центров в уезде четыре, не считая двух спа на мызах. Если все они будут вынуждены закрыться, на восстановление деятельности в прежнем объеме потребуется более 100 миллионов евро. В сегодняшней Эстонии никто не реализует такую инвестицию в регион, констатируют предприниматели.

Они напоминают, что Ида-Вирумаа уже переживал коллапс туризма - в начале 1990-х годов, когда крупные санатории советских времен прекратили свою деятельность. Ситуация стала восстанавливаться спустя десятилетия: например, отель Meresuu SPA был открыт в 2008 году, то есть возрождение сектора, сопряженного с большими инвестициями, заняло почти 20 лет.

Сейчас годовой оборот туристического сектора в Ида-Вирумаа составляет почти 33 миллиона евро. По сравнению с промышленностью цифра не велика, но туризм оказывает огромное влияние на имидж региона и жилую среду в нем. Бюджет на маркетинг в секторе составляет не менее миллиона евро в год, что сказывается на репутации региона в целом. Услуги (спа, рестораны, культурные мероприятия и тд), предлагаемые сектором, являются также важными факторами местной жизни. Туризм делает регион более привлекательным и для жителей, и для приезжих работников. Без этого отток жителей из региона был бы еще больше, напоминают предприятия.

«Мы понимаем, что с точки зрения здравоохранения положение в регионе критичное. В тоже время надо понимать, что без срочной поддержки со стороны государства туристический сектор этот кризис не переживет, - говорит руководитель Ида-Вируского центра предпринимательства Пилле Сеэт. - Для реализации меры поддержки имеются все предпосылки. Правительство обещало это очень однозначно. Недавно посетивший регион премьер-министр Юри Ратас тоже осведомлен о положении туристического сектора. Аргументы убедительны: у сектора не осталось запасов, заново открывать закрытые предприятия нереально дорого и длительно. Сегодня это единственно разумное – обеспечить миллионной поддержкой предприятия, чем потом разбираться с ущербом в 100 миллионов, который возникнет при коллапсе сектора».

Туристический кластер уже передал Министерству экономики и коммуникации первичные данные кризисного опроса.