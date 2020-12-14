Пн, 14.12.2020
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Юлле Харью
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Нарвская больница открывает третье отделение для больных коронавирусом

Нарвская больница. Иллюстративное фото.

ФОТО: Николай Андреев

Нарвская больница открывает уже третье отделение для больных коронавирусом, испытывая при этом серьезную нехватку персонала, пишет Rus.ERR.

Не хватает как медсестер, так и врачей: около 60 сотрудников больницы либо сами больны, либо находятся на карантине.

Руководство медицинского учреждения бросило клич о помощи, который не остался не услышанным. 

"К нам уже приехало свыше 10 студентов, это число постоянно меняется и, к счастью, увеличивается, но нам нужно еще 20-30 сестер. Теперь есть надежда, что в понедельник, когда университеты перейдут на дистанционное обучение, к нам также обратятся старшекурсники, которых мы уже можем использовать в качестве помощников врачей. Мы все еще призываем помочь Нарвской больнице, нам по-прежнему нужны помощники", - рассказала заведующая клиникой экстренной медицины Нарвской больницы Пилле Летюка.

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