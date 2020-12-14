Рост заболеваемости коронавирусом не повлияет на работу храмов

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, правительство пока не собирается закрывать церкви. В Министерстве внутренних дел однако подчеркнули, что церкви останутся открытыми только при соблюдении всех правил безопасности, пишет Rus.ERR.
Несмотря на введение карантинных ограничений в стране, церкви свои двери закрывать ещё не собираются.
"Заразиться можно везде, а не только в церквях", - сказал генеральный директор Департамента здоровья.
По словам главного капеллана Министерства социальных дел Ове Сандера, церкви следует оставить открытыми, потому что именно там в нынешние трудные времена человек может получить поддержку и улучшить своё душевное состояние.