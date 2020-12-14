Пн, 14.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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Рост заболеваемости коронавирусом не повлияет на работу храмов

Собор Александра Невского.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, правительство пока не собирается закрывать церкви. В Министерстве внутренних дел однако подчеркнули, что церкви останутся открытыми только при соблюдении всех правил безопасности, пишет Rus.ERR.

Несмотря на введение карантинных ограничений в стране, церкви свои двери закрывать ещё не собираются.

"Заразиться можно везде, а не только в церквях", - сказал генеральный директор Департамента здоровья.

По словам главного капеллана Министерства социальных дел Ове Сандера, церкви следует оставить открытыми, потому что именно там в нынешние трудные времена человек может получить поддержку и улучшить своё душевное состояние.

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