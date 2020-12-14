Пн, 14.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • В Литве устанавливают контрольные посты на дорогах. Привлекут военную полицию и союз стрелков
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В Литве устанавливают контрольные посты на дорогах. Привлекут военную полицию и союз стрелков

ФОТО: AJSTUDIO PHOTOGRAPHY/Shutterstock

В связи с тем, что со среды, 16 декабря, в Литве вводятся ограничения на передвижение людей, литовская полиция намерена установить на дорогах контрольные посты.

"Одной из мер будет блокировка центров муниципалитетов - такая, как была в пасхальные выходные", - сказал BNS генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

В воскресенье Кабинет министров Литвы постановил, что со среды будет запрещено выезжать за пределы своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, за получением необходимой медицинской помощи или в свое собственное жилье в другом самоуправлении.

В границах самоуправления ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям будут разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.

"Мы отработаем эти алгоритмы, но главное - люди должны будут доказать, что если они куда-то следуют, то это соответствует требованиям, установленным в постановлении правительства", - сказал Пожела.

По словам генкомиссара, к блокировке дорог, как и в пасхальные выходные, будут привлечены военная полиция и представители военизированного союза стрелков.

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