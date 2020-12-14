Алексей Евграфов, Ирина Янович и 11 членов Kodulinn Narva вступают в Центристскую партию

Отправленный в ноябре в отставку с поста мэра Нарвы Алексей Евграфов к концу года вновь может вернуться на этот пост, так как он, экс-председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович и 11 других членов фракции Kodulinn Narva решили вступить в Центристскую партию, что ставит под сомнение необходимость работы в городе новой коалиции, недавно сформированной центристами и избирательным союзом "Наша Нарва", возглавляемым депутатом Рийгикогу Катри Райк. Ранее сообщалось, что именно Райк будет новым мэром Нарвы, пишет Rus.ERR.