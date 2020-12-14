Алексей Евграфов, Ирина Янович и 11 членов Kodulinn Narva вступают в Центристскую партию

Отправленный в ноябре в отставку с поста мэра Нарвы Алексей Евграфов к концу года вновь может вернуться на этот пост, так как он, экс-председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович и 11 других членов фракции Kodulinn Narva решили вступить в Центристскую партию, что ставит под сомнение необходимость работы в городе новой коалиции, недавно сформированной центристами и избирательным союзом "Наша Нарва", возглавляемым депутатом Рийгикогу Катри Райк. Ранее сообщалось, что именно Райк будет новым мэром Нарвы, пишет Rus.ERR.
"В пятницу, 11 декабря, Алексей Евграфов со своей командой был принят в Центристскую партию на уровне округа. Теперь решение Ида-Вируского округа ляжет на стол центрального правления. Думаю, такого поворота событий никто не ожидал", - сказала Яна Тоом.
Всего во фракции Kodulinn Narva 14 депутатов. Фракция Центристской партии состоит из 9 человек, во фракции "Наша Нарва" 7 депутатов, внефракционным депутатом остался Михаил Стальнухин. Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат.