Лионель Месси добрался до рекорда Пеле по голам за один клуб

Этот мяч стал для Месси 642-м в составе каталонского клуба. Пеле в свое время забил столько же в составе "Сантоса". Согласно альтернативной статистике, Пеле забил за "Сантос" 643 мяча и Месси вплотную приблизился к его рекорду, пишет Newsru.

Отметим, что Месси забил своим мячи за 16 лет в "Барселоне", тогда как Пеле провел 17 лет в "Сантосе". После этого бразилец два года отыграл в американском "Космосе".

С учетом голов за национальную сборную в активе Месси 713 мячей, у Пеле - 757. В заочном споре голеадоров участвует еще один действующий футболист - португалец Криштиану Роналду. Он наколотил в ворота соперников 754 мяча.