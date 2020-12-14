Громкое дело об убийстве: подсудимый оправдан в Госсуде

Карел Шмутов был обвинен в том, что ночью 18 июля 2018 года на улице Киви в Таллинне умышленно наехал на Райво Рятте, который через несколько часов скончался от полученных травм.

Прокуратура предъявила Шмутову обвинение в убийстве, однако Харьюский уездный суд признал его 18 мая этого года виновным в спровоцированном убийстве, поскольку он совершил преступление в состоянии аффекта. В качестве наказания суд назначил Шмутову два года и пять месяцев лишения свободы. Решение оставил в силе и окружной суд.

Решение окружного суда адвокаты Шмутова оспорили в Государственном суде, ходатайствуя об оправдании подзащитного. Они утверждали, что обвиняемый не совершал умышленное убийство.

Госсуд согласился с уездным и окружным судом относительно того, что наезд на Рятте не был несчастным случаем, а был совершен умышленно. Доказано и то, что Шмутов на момент случившегося находился в состоянии аффекта, которое было вызвано агрессивным поведением самого потерпевшего.

Рятте посреди ночи явился в дом на улице Киви, принадлежавший ему и его бывшей жене. Там он нанес удары Шмутову железным ломом по голове и туловищу, оскорблял его и угрожал, а также унизительным образом прогнал в машину. Кроме того, потерпевший вел себя провокационно и ранее, отправляя оскорбительные и угрожающие сообщения. О том, что Шмутов находился в состоянии аффекта, свидетельствует и то, что впоследствии он не смог вспомнить деталей произошедшего.

Вынужденная самооборона

В то же время Госсуд - в отличие от уездного и окружного судов - счел, что Шмутов находился в состоянии вынужденной обороны, в связи с чем его необходимо оправдать.

По мнению уездного суда, на момент совершения преступления обвиняемый уже не находился в состоянии вынужденной самообороны, поскольку нападение на него к тому моменту прекратилось – избиение ломом происходило в доме, а во дворе физического насилия в отношении Шмутова уже не осуществлялось. Однако Госсуд решил, что не имеет исключительного значения, завершилось к тому моменту нападение или нет.

Суды предыдущих инстанций установили, что обвиняемый наехал на Рятте еще и потому, что потерпевший ранее применял насилие по отношению к своей бывшей жене. До наезда Шмутов видел ее в зеркало заднего вида и хотел защитить от Рятте. По словам обвиняемого, гнев Рятте был в основном направлен против женщины, и обвиняемый хотел обеспечить ее безопасность.

Криминальная коллегия сочла, что самооборона включает в себя не только самозащиту, но и оказание экстренной помощи другим людям, которые стали объектом нападения или оказались в непосредственной опасности. Всего за считанные минуты до трагической развязки Рятте ударил в доме бывшую жену ломом по голове. Вслед за тем женщина побежала к соседу и позвонила оттуда в полицию, но вернулась на место происшествия, беспокоясь о Шмутове. Свидетели описали непрекращающееся агрессивное поведение Рятте, которое продолжилось и во дворе.

Госсуд также отметил, что у Шмутова и бывшей жены Рятте в свете предшествующих обстоятельств были основания опасаться, что тот продолжит нападать. Потерпевшая подтвердила, что, опасаясь именно этого, она снова попыталась убежать с места происшествия.

Автомобиль как средство самообороны

Криминальная коллегия пояснила, что если при самообороне можно выбрать из нескольких средств, необходимо предпочесть наиболее щадящее в отношении нападающего. Наезд на автомобиле пресек нападение Рятте, и ни одного столь же эффективного альтернативного средства самообороны, которое нанесло бы нападавшему меньший ущерб, у обвиняемого под рукой не было. Кроме того, Шмутову пришлось решать очень быстро, и суды установили, что в результате пережитого насилия и шока он находился в не совсем адекватном состоянии.