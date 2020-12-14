Из-за тонкого льда за три дня спасатели выезжали на водоемы в Южной Эстонии 326 раз

Всего спасатели призвали уйти с опасного льда 80 человек, в основном это были дети и несколько рыбаков. Спасатели объяснили им опасность льда.

Спасатели предупреждают, что при движении по льду всегда необходимо учитывать опасности, потому что условия могут сильно отличаться на разных водоемах или даже на поверхности одного водоема, а также быстро меняться при потеплении или дожде. Лед всегда тоньше в водотоках, у источника, брода, в устьях, у камыша и моста.

Безопаснее выходить на лед с напарником, соблюдайте дистанцию ​​во время движения, и у каждого на шее должен быть самоспасатель на льду (специальное шило), чтобы при необходимости вылезти из проруби, и веревка, чтобы помочь выбраться другу. Также разумно иметь при себе водонепроницаемую сумку с мобильным телефоном.

В деревне Сууреста (волость Раэ, Харьюмаа) во второй половине дня 9 декабря под тонкий лед на озере провалились двое мужчин и два ребенка. Гулявшие поблизости люди поспешили им на помощь и к тому времени, когда на место прибыли спасатели, всех пострадавших успели вытащить из воды, но они переохладились. Спасатели передали пострадавших скорой помощи, которая отвезла их в больницу.

Выход на прибрежный морской лед запрещен в четырех уездах

Для обеспечения безопасности населения с субботы, 12 декабря, запрещается выход на прибрежный лед как пешком, так и на транспортных средствах в Ляэнском, Пярнуском, Хийумаском и Сааремаском уездах.

"Хотя в последние дни температура воздуха уже зимняя и в прибрежных районах на море и на внутренних водоемах уже есть местами ледяной покров, лед еще недостаточно крепок, чтобы выдержать вес человек, не говоря о транспортном средстве, – сказал руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин. – Поэтому для обеспечения безопасности людей выход на прибрежный лед с завтрашнего дня запрещен".

Таратухин сказал, что хотя, например, в Хаапсалу у Тагалахе и в заливе Вяйке Вийк уже есть тонкий слой льда, ни один водоем еще не успел покрыться ледяным покровом равномерной толщины.

"Уже в нескольких метрах от берега человек может провалиться сквозь лед. Выходить на лед небезопасно, пока толщина льда не будет 7-10 см. Сейчас же лед еще очень тонкий", – добавил Андрей Таратухин.