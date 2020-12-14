Фото ⟩ Кальви Кыва ожидает дома результатов теста на коронавирус

Информацию о близком контакте с носителем вируса Кальви Кыва получил в прошлый вторник. Результаты теста должны проясниться этим вечером.

«Если результат будет положительным, все депутаты от Социал-демократической партии, а также лица, присутствовавшие в зале заседаний 7 и 8 декабря, будут считаться близкими контактами, на которых распространяется обязательство самоизоляции», - пояснил вице-председатель фракции Социал-демократической партии Калви Кыва.

Он отметил, что член Рийгикогу должен иметь возможность выполнять свои обязанности, независимо от того, находился ли он в тесном контакте с инфицированным человеком или нет. Поэтому Кальви Кыва попросил правление Рийгикогу быть готовым в случае необходимости созвать удаленное заседание Рийгикогу в понедельник, 14 декабря. Единственный вопрос повестки дня заседания - первое чтение проекта постановления об организации референдума о браке.

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) подчеркнул, что решение о дистанционном заседании примет правление Рийгикогу, и о решении будет объявлено в ближайшее время. «Конечно, не должно быть ситуации, когда Рийгикогу станет недееспособным», - сказал Пыллуаас.