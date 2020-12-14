Пн, 14.12.2020
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Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Тест Кальви Кыва на коронавирус оказался негативным: Рийгикогу может работать спокойно
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Тест Кальви Кыва на коронавирус оказался негативным: Рийгикогу может работать спокойно

Депутат Рийгикогу Кальви Кыва (Социал-демократическая партия) сдал анализы на коронавирус и результат теста оказался негативным, сообщает Rus.ERR.

«Результат теста оказался негативным. Вместе с этим завершен и период самоизоляции. Это также означает, что все те члены Рийгикогу, с которыми я контактировал, не должны уходить в самоизоляцию», - сказал Кальви Кыва радионовостям ERR.

Напомним, что сегодня утром вице-председатель фракции Социал-демократической партии Кальви Кыва сдал анализы на коронавирус и ожидал дома результатов теста. Фотографу Postimees удалось заснять его сегодня утром на балконе его дома в Таллинне.

Информацию о близком контакте с носителем вируса Кальви Кыва получил в прошлый вторник. «Если результат будет положительным, все депутаты от Социал-демократической партии, а также лица, присутствовавшие в зале заседаний 7 и 8 декабря, будут считаться близкими контактами, на которых распространяется обязательство самоизоляции», - переживал тогда Кальви Кыва.

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