Тест Кальви Кыва на коронавирус оказался негативным: Рийгикогу может работать спокойно

«Результат теста оказался негативным. Вместе с этим завершен и период самоизоляции. Это также означает, что все те члены Рийгикогу, с которыми я контактировал, не должны уходить в самоизоляцию», - сказал Кальви Кыва радионовостям ERR.

Напомним, что сегодня утром вице-председатель фракции Социал-демократической партии Кальви Кыва сдал анализы на коронавирус и ожидал дома результатов теста. Фотографу Postimees удалось заснять его сегодня утром на балконе его дома в Таллинне.

Информацию о близком контакте с носителем вируса Кальви Кыва получил в прошлый вторник. «Если результат будет положительным, все депутаты от Социал-демократической партии, а также лица, присутствовавшие в зале заседаний 7 и 8 декабря, будут считаться близкими контактами, на которых распространяется обязательство самоизоляции», - переживал тогда Кальви Кыва.