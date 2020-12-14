Пн, 14.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Катри Райк: будет жаль, если в Нарве все останется так, как было последние 20 лет
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Катри Райк: будет жаль, если в Нарве все останется так, как было последние 20 лет

Председатель комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Лидер фракции "Наша Нарва" в Нарвском городском собрании Катри Райк не намерена отказываться от борьбы за пост мэра третьего по величине города страны.

Так она в понедельник прокомментировала Rus.ERR информацию о том, что большинство членов фракции Kodulinn Narva, а также не являющийся депутатом Нарвского горсобрания Алексей Евграфов вступают в Центристскую партию, у которой теперь будет в представительном органе 21 депутат из 31.

"Конкуренцию на выборах мэра можно только приветствовать. Мэром невозможно стать, его выбирает горсобрание", - сказала Райк.

"Мне жаль, если в Нарве после 30 декабря останется все так, как было в последние 20 лет", - отметила она.

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