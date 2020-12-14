Катри Райк: будет жаль, если в Нарве все останется так, как было последние 20 лет

Так она в понедельник прокомментировала Rus.ERR информацию о том, что большинство членов фракции Kodulinn Narva, а также не являющийся депутатом Нарвского горсобрания Алексей Евграфов вступают в Центристскую партию, у которой теперь будет в представительном органе 21 депутат из 31.