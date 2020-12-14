Катри Райк: будет жаль, если в Нарве все останется так, как было последние 20 лет

Лидер фракции "Наша Нарва" в Нарвском городском собрании Катри Райк не намерена отказываться от борьбы за пост мэра третьего по величине города страны.
Так она в понедельник прокомментировала Rus.ERR информацию о том, что большинство членов фракции Kodulinn Narva, а также не являющийся депутатом Нарвского горсобрания Алексей Евграфов вступают в Центристскую партию, у которой теперь будет в представительном органе 21 депутат из 31.
"Конкуренцию на выборах мэра можно только приветствовать. Мэром невозможно стать, его выбирает горсобрание", - сказала Райк.
"Мне жаль, если в Нарве после 30 декабря останется все так, как было в последние 20 лет", - отметила она.
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