Врач анализирует ситуацию: во всей Эстонии немедленно нужен локдаун

Если бы мы хотели более-менее обычного Рождества, надо было начинать с полной самоизоляции еще в ноябре. Сейчас мы стоим перед двумя вариантами выбора: сразу же ввести локдаун, что позволило бы нам встретиться разок на Рождество, или потянуть еще. Но тогда следует учесть, что Рождество отменяется и полная изоляция может продлиться несколько месяцев.

Цель ограничений – избежать ситуации, когда количество коронапациентов в больницах вырастет настолько, что это будет препятствовать работе больниц. Для сравнения стран лучше всего использовать данные смертности от Covid-19 за последние две недели, поделенные на численность населения.

Опыт Европы во время второй волны показывает, что эпидемия в Эстонии на пять недель отстает от среднего показателя по Европе. Таким образом, мы могли бы учиться на ошибках и достижениях соседей.

Попытки мягких ограничений по сути провалились, поскольку они не остановили рост смертности от Covid-19. Более жесткие ограничения работают всегда, так, например, рост смертности от Covid-19 упал на 10-50% в странах, где локдаун стали вводить рано. То есть локдаун для Эстонии неизбежен. Вопрос в том, когда его вводить?

Опыт первой волны говорит, что чем раньше, тем лучше. Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Во время первой волны Эстония, к счастью, ушла в полную изоляцию еще до того, как выросла смертность. Если бы мы хотели сделать то же самое со второй волной, мы должны были бы объявить локдаун еще 1 ноября.

Но что, если зима мягче весны? Пришло ли время объявить в Эстонии локдаун сегодня или надо подождать еще? Я проанализировал страны, где смертность опережает нашу минимум на неделю. Это дает представление о том, что может ожидать Эстонию.

Локдаун во Франции. ФОТО: Tartu Ülikool

Приведенное выше показывает, что если бы в Эстонии была такая же эпидемия и правительство, как во Франции, нам пришлось бы объявить локдаун 9 декабря, и он должен был бы продлиться до 16 января. Рождество и празднование Нового года отменились бы полностью, поскольку никого нельзя было бы посещать.

Если бы в Эстонии была такая же эпидемия и правительство, как в Испании, нам пришлось бы объявить локдаун немедленно (с 7 декабря и до 21 января).

Если бы в Эстонии была такая же эпидемия и правительство, как в Великобритании, нам пришлось бы объявить локдаун с 12 декабря и до 9 января. Рождество пришлось бы отменить.

Локдаун в Великобритании. ФОТО: Tartu Ülikool