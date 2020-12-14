В закрытой Нарве боятся остаться без денег

Все снова и снова и на русском языке, и на эстонском из динамиков магазина раздаются сообщения Департамента здоровья, но у украшающих стены торговой точки гномиков для посетителей явно иное послание. «Life is too short to wait (в свободном переводе: жизнь слишком короткая, чтобы ждать)», - гласит табличка на одном из красных колпаков. «Keep on rocking! (в свободном переводе: Жги!)» - призывает другой гномик рядом, на нос которому нацепили черные мотоциклетные очки.

Объявление о празднике судного дня. ФОТО: Repro

Именно это и пытаются делать в расположенном в сотне метров ночном клубе «Женева», где запрещающие все развлечения ограничения решено отметить начинающимся в шесть часов большим праздником. «Всё!» - гласит плакат и призывает на «последний вечер года» прийти всех, кому уже исполнилось 16 лет. В качестве аттракционов рекламируют DJ-ев Дмитрия Вареса и Сергея Рафа и, конечно же, бесплатный вход и стоящие всего пять евро виски с колой.

Еще вдалеке, на проспекте Победы из ночного клуба раздается грохот, и пурпурным светом в окнах второго этажа неспокойно горят неоновые лампы.

Пытаясь удержать равновесие на высоких каблуках к дверям клуба торопятся девушки, застревая между двойными дверями, как пчелы перед ульем, пока изнутри не открывается одна из дверей, где при беглом осмотре определяют, можно ли впустить вновь прибывших или нет. Кто-то отказывается от плана войти и прямо на лестнице подкрепляются принесенными с собой напитками.

И хотя говорить невозможно ни на эстонском, ни на русском, ни на английском языках, атмосфера внутри более чем душевная: я неожиданно удостаиваюсь медвежьих объятий от заросшего щетиной посетителя, который несколько раз пытается присесть за один столик со мной со словами о том, что в Нарве есть проблема и что нарвские больницы «пустуют».

Что именно он хотел сказать, в тот момент понять невозможно, но уже около половины десятого музыка умолкает и посетители начинаются выходить из «Женевы».

Ночная пустота и тишина накрывают Нарву очень быстро, их нарушают лишь единичные спешащие домой прохожие. Оказавшись на улице около полуночи замечаю две машины, которые на большой скорости летят по улицам, петляют друг за другом на парковке и, словно выпустив пар, уносятся в зимнюю пустоту.

И Нарва опять погружается в тишину. Светофоры на перекрестках всю ночь горят в желтом режиме, словно предупреждая, что теперь возможно все.

И наступает серое утро, первое при жестких коронавирусных ограничениях.