В закрытой Нарве боятся остаться без денег

Вечер пятницы, 11 декабря. Темное шоссе, ведущее из Таллинна в Ида-Вирумаа, пустынно: лишь время от времени мимо пролетает сверкающий передними фарами одинокий автомобиль. Вечер только начинается, еще нет и пяти часов, но темень на одном из самых трагических шоссе Эстонии похожа на полуночную. Когда в субботу вновь рассветет, введенные правительством короновирусные ограничения уже вступят в силу, а жизнь в Ида-Вирумаа станет значительно тише и беднее, чем до сих пор. По крайней мере, на ближайшие три недели до 3 января, однако все, с кем я говорил на Востоке Эстонии, уверены, что ограничения будут длиться дольше, пишет Postimees.
Помните летом, как все беспокоились, что показатель двухнедельной заражаемости на 100 000 человек перевалил за отметку в восемь, что тогда было привязано к пересечению границы с соседней Финляндией?
В прошлые выходные показатель заражаемости в Ида-Вирумаа составлял 978,7, что в сто раз больше той отметки, которая заставляла сердца болеть еще в середине лета! Можно быть уверенными в том, что сейчас этот показатель в Ида-Вирумаа перевалил за 1000, и по большому счету это уже не имеет никакого значения. Северо-Восток Эстонии на пандемической карте Европы является самым темным пятном вместе с Люксембургом, Хорватией, Литвой и Словенией, но по странному стечению обстоятельств, оказавшись в Нарва-Йыэсуу, паники вы не обнаружите. Напротив, на улицах так тихо, что сквозь зимний морозный воздух слышно лишь рев едущих вдалеке машин.
И окна гостиницы за исключением одного-двух уже темные. Разве что быстро переименовавшийся в церковь — из-за исключений, сделанных для церквей — ресторан Franzia наполнен людьми, собравшимися в этот последний перед введением ограничений вечер. Маски не носит никто, да и как бы они смогли, если пришли сюда для того, чтобы в последний раз в этом году полакомиться лягушачьей лапкой или теми знаменитыми кровяными колбасками, которые, как гигантские хоботки, разлеглись на украшенными пряностями тарелках?
Кто-то торопится из зала в ночную тишь, чтобы принести хозяину ресторана из почтового автомата ящик водки, кто-то торопится допить свой стакан и спешно заказывает у шеф-повара-официанта Индрека Кыверика еще один напиток.
Прикрепленные к стене фотографии столетней давности напоминают о стародавнем названии Нарва-Йыэсуу Гунгебург (Голодный город) и в этот вечер оно воспринимается, как канун наступления голода. По разговорам в голове постоянно крутится выражение «судный день».
За несколько десятков километров оттуда в восемь часов в Нарву прибывает вечерний таллиннский поезд. Выходящих из вагонов пассажиров тоже несколько десятков, всех их в здании вокзала встречает грозная троица полицейских, раздающих маски. Бесплатные маски в целом берут безропотно, а в первый день особых мер слышу от руководителя специального штаба Спасательного департамента Алари Хольцманна, которого я застал в торговом центре «Астри» за раздачей масок, что отношение людей «очень позитивное»: за полтора часа лишь один посетитель центра конкретно ответил Хольцманну, что он маску не наденет.
Но на практике видно, что маски скорее носят в карманах, поскольку проверок в магазинах практически нет.
Без маски ходят и мужчины средних лет, которые уверены, что ни один вирус к ним не пристанет, и пожилые люди. Так в заставленном картинками с баранками и борщом магазине Coop на глаза попалась несгибаемая дама без маски, которая пришла за покупками, всем своим видом демонстрируя королевское достоинство. Маски нет, но шею дамы украшает воротник, на который ушло несколько лисиц.
Все снова и снова и на русском языке, и на эстонском из динамиков магазина раздаются сообщения Департамента здоровья, но у украшающих стены торговой точки гномиков для посетителей явно иное послание. «Life is too short to wait (в свободном переводе: жизнь слишком короткая, чтобы ждать)», - гласит табличка на одном из красных колпаков. «Keep on rocking! (в свободном переводе: Жги!)» - призывает другой гномик рядом, на нос которому нацепили черные мотоциклетные очки.
Именно это и пытаются делать в расположенном в сотне метров ночном клубе «Женева», где запрещающие все развлечения ограничения решено отметить начинающимся в шесть часов большим праздником. «Всё!» - гласит плакат и призывает на «последний вечер года» прийти всех, кому уже исполнилось 16 лет. В качестве аттракционов рекламируют DJ-ев Дмитрия Вареса и Сергея Рафа и, конечно же, бесплатный вход и стоящие всего пять евро виски с колой.
Еще вдалеке, на проспекте Победы из ночного клуба раздается грохот, и пурпурным светом в окнах второго этажа неспокойно горят неоновые лампы.
Пытаясь удержать равновесие на высоких каблуках к дверям клуба торопятся девушки, застревая между двойными дверями, как пчелы перед ульем, пока изнутри не открывается одна из дверей, где при беглом осмотре определяют, можно ли впустить вновь прибывших или нет. Кто-то отказывается от плана войти и прямо на лестнице подкрепляются принесенными с собой напитками.
И хотя говорить невозможно ни на эстонском, ни на русском, ни на английском языках, атмосфера внутри более чем душевная: я неожиданно удостаиваюсь медвежьих объятий от заросшего щетиной посетителя, который несколько раз пытается присесть за один столик со мной со словами о том, что в Нарве есть проблема и что нарвские больницы «пустуют».
Что именно он хотел сказать, в тот момент понять невозможно, но уже около половины десятого музыка умолкает и посетители начинаются выходить из «Женевы».
Ночная пустота и тишина накрывают Нарву очень быстро, их нарушают лишь единичные спешащие домой прохожие. Оказавшись на улице около полуночи замечаю две машины, которые на большой скорости летят по улицам, петляют друг за другом на парковке и, словно выпустив пар, уносятся в зимнюю пустоту.
И Нарва опять погружается в тишину. Светофоры на перекрестках всю ночь горят в желтом режиме, словно предупреждая, что теперь возможно все.
И наступает серое утро, первое при жестких коронавирусных ограничениях.
В 7.30 в гостинице Inger начинают накрывать завтрак, последний в этом году, и как всегда, в мерцающей от жира горячей воде плавают темно-красные сосиски, поднимается пар от вареных яиц, выставлена и кастрюля с геркулесовой кашей. Но запретить сбор едоков не может и правительство: в пятиэтажной гостинице на эту ночь проданы всего 10 номеров, говорят, что некоторые из них — приехавшим в Ида-Вирумаа медикам. Но законы пишут, чтобы их исполнять, работники гостиницы прощаются друг с другом, не зная, когда можно будет вернуться на работу и получится ли это вообще.
Страх перед бедностью и потерей работы в Нарве больше, чем страх перед вирусом, признает руководящая в городском собрании оппозицией Катри Райк (СДПЭ), которая подозревает, что на тесных кухнях хрущевок вирус может распространяться среди гостей быстрее, чем в каком-нибудь открытом банкетном зале. Отправляемся в Нарвскую больницу с южной стороны от железнодорожной станции, где, насколько известно Райк, на лечении находятся 30 ковидных пациентов. Нужно признать, что в фойе страдающей от масштабного заболевания работников больницы действительно очень тихо, явно потому, что еще неделю назад там остановили повседневное плановое лечение.
За те полчаса, которые мы провели у больницы, движение было минимальным: в глаза бросились прикрепленные к стоящей у входа в здание елке рождественское украшение и то обстоятельство, что прикрепленные к четырем дверям больницы извещения о коронавирусе лишь в одном месте написаны на эстонском языке.
Никаких очередей не видно в субботний полдень и у расположенного чуть поодаль пункта тестирования на коронавирус: подходит мать с коляской, оставляет старшего ребенка караулить младшего и идет сдавать анализ. Платный пункт тестирования в центре «Фама» - там принимают и без направления — в выходные почему-то закрыт.
Но повседневная жизнь продолжается, например, на рынке у Centrum, где продают все: от синтетических трусиков за пару евро и пирожков, до приправ к корейскому морковному салату и резаной на куски свиной туши.
Старушка в серой шапочке сосредоточенно рассматривает прилавок с пирогами, в руках тоненький кошелек, но о маске она сегодня не позаботилась. Многие торговцы стянули маски на подбородок. «Боимся, конечно, боимся, но нужно же зарабатывать», - объясняет продавщица сушеных фруктов и перечисляет своих детей, которым она должна отправить денег.
«Моем руки», - объясняет меры безопасности, которые использует продавец крайне ожидаемых пирожков вареньем и кулебяки, доверительно заявляя, что она, конечно, не верит, что в январе ограничения снимут.
«Люди не соблюдают дистанцию», - вздыхает она в тот момент, когда я и сам чувствую, что какой-то жаждущий пирожков покупатель начинает активно отпихивать меня от прилавка.
В отличие от мест питания и развлечение места проведения религиозных служб получили разрешение на продолжение деятельности. На табличке у Храма Воскрешения Господня обращаются к братьям и сестрам и напоминают, что в связи с коронавирусной инфекцией целовать иконы запрещено. Это предложение написано жирным шрифтом, подчеркнуто и завершено тремя восклицательными знаками.
Само богослужение в то субботнее утро прошло в православном храме на подвальном этаже, куда ведет низкая и почти незаметная дверь, в сторону которой торопятся согнувшиеся под тяжестью лет старушки. Ступени ведут в лавку, где продают желтые свечи, ароматические масла, за ней помещение с узкой скамейкой.
На скамейке сидят пожилые женщины, волосы прикрыты платочками, пожитки лежат на расстоянии вытянутой руки.
В конце помещения горят свечи, службу ведет священник, в руках кадило. Лицо сосредоточено на службе, а маски надеты лишь на единицах.