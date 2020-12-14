«Творится какой-то беспредел»: жители волости Харку возмущены повышением тарифов на воду

Как волость, муниципальное предприятие водоснабжения, так и Департамент конкуренции считают, что повышение цен соответствует законодательству и всячески оправдано.

«Творится какой-то беспредел. Живем в Тискре, волость Харку. Водные трассы нам обслуживает фирма Strantum OÜ. С этого месяца (с ноября — прим.ред.) нас ждал от них отличный "новогодний подарок". Получив счет, мы поняли, что почему-то резко подскочила цена на воду и канализацию. Люди все в шоке. Особенно, если учесть то, что сейчас тяжелое экономическое положение и многие потеряли работу», - обратилась в редакцию Rus.Postimees Марина.

Если раньше вода и канализации обходилась в 2,088 евро за м3, то с ноября цена выросла до 4,68 евро за м3. ФОТО: Частный архив.

«Неужели можно так самовольно поднимать цены? Ведь зарплаты никто не поднимает со дня в два с половиной раза? На своем сайте они написали, что будет поднятие цены, упомянули, что у них есть согласование с Департаментом конкуренции. Неужели так любая фирма теперь может прийти, установить монополию по району и устанавливать свои беспредельные цены? Получается, они лишают людей выбора и загоняют в угол», - посетовала она, а также добавила, что многие жители возмущены таким резким повышением цен.

По ее словам, в Facebook-сообществе «Жители волости Харку» люди делятся своими счетами за воду и канализацию. В некоторых случаях они достигают 100 евро. «Разве это нормально?» - вопрошает она.

Как сообщил глава коммуникационного отдела волости Харку Мадис Иднурм, согласно решению № 115 от 27 декабря 2018 года волостного собрания Харку с 01.07.2019 предприятием водоснабжения в районе Тискре-Харкуярве было назначено паевое товарищество Strantum. (до 30.06.2019 включительно услугу центрального водоснабжения и канализации в районе оказывало акционерное общество Tallinna Vesi — прим. ред.). С назначением OÜ Strantum предприятием водоснабжения предполагалось уделить больше внимания, чем раньше, реконструкции старой инфраструктуры водоснабжения и канализации, особенно в районе, где предыдущая водопроводная компания (AS Tallinna Vesi) не вела непосредственной деятельности. Только предприятие водоснабжения с участием волости имеет право запросить у Фонда сплочения Европейского cоюза финансовую поддержку на строительство системы общественного водоснабжения и канализации.

«Это значит, что при переходе административных полномочий к OÜ Strantum появилась возможность запросить у Фонда сплочения Европейского cоюза финансовую поддержку на строительство системы общественного водоснабжения и канализации - как это было в других регионах волости Харку. Поскольку OÜ Strantum стало главным водопроводным предприятием в районе Тискре-Харкуярве, это значит, что в будущем основным источником воды должны стать грунтовые воды. Это в свою очередь означает, что в будущем жители Тискре и Харкуярве будут полностью обеспечиваться за счет грунтовых вод», - сообщил Иднурм, добавив, что более подробную информацию можно найти на сайте предприятия Strantum.