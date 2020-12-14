«Творится какой-то беспредел»: жители волости Харку возмущены повышением тарифов на воду

В разгар коронакризиса люди очень болезненно воспринимают любые перемены, которые как-то сказываются на их финансовом положении. Так, например, некоторые жители волости Харку столкнулись с тем, что с ноября тарифы на воду и канализацию были подняты в два с лишним раза.
Как волость, муниципальное предприятие водоснабжения, так и Департамент конкуренции считают, что повышение цен соответствует законодательству и всячески оправдано.
«Творится какой-то беспредел. Живем в Тискре, волость Харку. Водные трассы нам обслуживает фирма Strantum OÜ. С этого месяца (с ноября — прим.ред.) нас ждал от них отличный "новогодний подарок". Получив счет, мы поняли, что почему-то резко подскочила цена на воду и канализацию. Люди все в шоке. Особенно, если учесть то, что сейчас тяжелое экономическое положение и многие потеряли работу», - обратилась в редакцию Rus.Postimees Марина.
«Неужели можно так самовольно поднимать цены? Ведь зарплаты никто не поднимает со дня в два с половиной раза? На своем сайте они написали, что будет поднятие цены, упомянули, что у них есть согласование с Департаментом конкуренции. Неужели так любая фирма теперь может прийти, установить монополию по району и устанавливать свои беспредельные цены? Получается, они лишают людей выбора и загоняют в угол», - посетовала она, а также добавила, что многие жители возмущены таким резким повышением цен.
По ее словам, в Facebook-сообществе «Жители волости Харку» люди делятся своими счетами за воду и канализацию. В некоторых случаях они достигают 100 евро. «Разве это нормально?» - вопрошает она.
Как сообщил глава коммуникационного отдела волости Харку Мадис Иднурм, согласно решению № 115 от 27 декабря 2018 года волостного собрания Харку с 01.07.2019 предприятием водоснабжения в районе Тискре-Харкуярве было назначено паевое товарищество Strantum. (до 30.06.2019 включительно услугу центрального водоснабжения и канализации в районе оказывало акционерное общество Tallinna Vesi — прим. ред.). С назначением OÜ Strantum предприятием водоснабжения предполагалось уделить больше внимания, чем раньше, реконструкции старой инфраструктуры водоснабжения и канализации, особенно в районе, где предыдущая водопроводная компания (AS Tallinna Vesi) не вела непосредственной деятельности. Только предприятие водоснабжения с участием волости имеет право запросить у Фонда сплочения Европейского cоюза финансовую поддержку на строительство системы общественного водоснабжения и канализации.
«Это значит, что при переходе административных полномочий к OÜ Strantum появилась возможность запросить у Фонда сплочения Европейского cоюза финансовую поддержку на строительство системы общественного водоснабжения и канализации - как это было в других регионах волости Харку. Поскольку OÜ Strantum стало главным водопроводным предприятием в районе Тискре-Харкуярве, это значит, что в будущем основным источником воды должны стать грунтовые воды. Это в свою очередь означает, что в будущем жители Тискре и Харкуярве будут полностью обеспечиваться за счет грунтовых вод», - сообщил Иднурм, добавив, что более подробную информацию можно найти на сайте предприятия Strantum.
Водоснабжение и канализация - жизненно важные услуги, которые должны быть безопасными для здоровья человека, экологически чистыми и устойчивыми. Цена на воду должна быть сформирована таким образом, чтобы водоснабжающей компании были гарантированы разумные эксплуатационные расходы, инвестиции для обеспечения устойчивости существующих систем общественного водоснабжения и канализации. Также необходимо обеспечить соответствие экологическим требованиям, требованиям качества и безопасности. Нужно учитывать развитие инфраструктуры в соответствии с Программой развития водоснабжения и канализации. Предприятию должна быть обеспечена определенная рентабельность. Особенно в кризисных ситуациях водоснабжающая компания должна быть одним из самых сильных звеньев в цепи общества.
По словам Иднурма, краеугольным камнем управления водным предприятием является предоставление высококачественных услуг и, таким образом, в первую очередь, предотвращение проблем и потерь. Цена услуги была сформирована в соответствии с Законом о водопроводно-канализационных сетях и методологией Департамента конкуренции. Принципы учета затрат определены, объективно обоснованы и прозрачны. Цена услуги и динамика ее изменения учитывают интересы потребителя, компании водоснабжения и местного самоуправления. Мерилом баланса интересов является качество, устойчивость и доступность услуги. Неоправданно низкие цены увеличивают риски для здоровья, окружающей среды и устойчивости.
В волости сообщили, что новые тарифы на воду начали действовать с 1 ноября. Всю необходимую информацию можно найти на сайте предприятия Strantum — здесь и здесь.
На вопрос о том, смогут ли желающие пробурить на своем участке скважину, чтобы установить колодец, Иднурм сказал, что объекты общественного водоснабжения и канализации строятся в зонах сбора сточных вод, где в зависимости от плотности населенного пункта, размера связанной с этим нагрузки загрязнения и защиты грунтовых вод необходимо собирать и очищать сточные воды для обеспечения целей защиты окружающей среды. Поэтому на земельных участках нельзя бурить скважины и устанавливать резервуары для сбора воды. «Строительство любой новой скважины также является прямой угрозой для наших грунтовых вод», - подчеркнул он.
«Мы понимаем, что рост цен вызывает недовольство людей, но он необходим для устойчивого предоставления качественных услуг и сохранения инфраструктуры и ресурсов для будущих поколений», - сказал он.
Интересно, что на домашней страничке муниципального предприятия Strantum, где объясняются причины повышения цен, говорится и о том, что на момент утверждения прошлых тарифов средняя зарплата-брутто в волости Харку составляла 1243 евро, а в этом году она выросла до 1800 евро, то есть, согласно статистике, средний доход людей вырос больше, чем тарифы на воду – 45% против 39%. В то же время, по мнению жителей волости, зарплату в 1800 евро, хоть и грязными, имеют далеко не все.
По словам директора по производству Tallinna Vesi Александра Тимофеева, предприятие всегда заинтересовано в расширении зоны своей деятельности, но предприятие водоснабжения назначается местным самоуправлением. «Стоимость услуг Tallinna Vesi, то есть услуг водоснабжения и канализации, контролируется Департаментом конкуренции, который проверяет соответствие цены обоснованным затратам компании. Благодаря нашим постоянным инвестициям и усилиям, направленным на повышение эффективности, действительно стало возможным предоставлять качественные услуги с минимальными затратами и по разумной цене. Наша деятельность никоим образом не влияет на цены другой компании водоснабжения», - сообщил Тимофеев.
Руководитель отдела ценовой регуляции Департамента конкуренции Керту Сауль в своем ответе сообщила, что при утверждении цены на услуги водоснабжения Департамент конкуренции руководствуется Законом о водопроводно-канализационных сетях. Согласно закону, цена на услуги водоснабжения должна быть рассчитана таким образом, чтобы компании водоснабжения, среди прочего, были гарантированы обоснованные эксплуатационные расходы, инвестиции для обеспечения устойчивости существующих общественных систем водоснабжения и канализации, а также соблюдение экологических требований, требований качества и безопасности.
По словам Сауль, цены на воду каждой компании водоснабжения рассчитываются на основе затрат и инвестиций этой компании, а также объема проданной воды. Сравнивать цены разных компаний водоснабжения некорректно, потому что условия предоставления услуг водоснабжения у каждой компании разные. Например, цена услуги водоснабжения зависит от того, как основательно воду необходимо обработать перед отправкой потребителям, или от требований к очистке сточных вод. На цену воды также существенно влияет плотность населения в зоне деятельности компании. В более густонаселенном районе (с более крупными многоквартирными домами) расход воды на километр трубопровода значительно выше, чем в более рассредоточенном районе (с частными домами). Таким образом, стоимость одного и того же трубопровода в разных регионах распределяется по-разному. По этой причине и возникает разница в стоимости услуги.
Основная причина подорожания услуг водоснабжения Strantum OÜ - масштабные инвестиции и значительное расширение системы водоснабжения и канализации. Развитие системы коммунального водоснабжения и канализации происходит в соответствии с планом развития коммунального водоснабжения и канализации, утвержденным местным самоуправлением. Волостная управа Харку подтвердила ведомству, что инвестиции, сделанные и планируемые OÜ Strantum, соответствуют плану развития коммунального водоснабжения и канализации Харкуской волости.
Помимо инвестиций, цена на воду также складывается из расходов предприятия: рабочая сила, электричество, техническое обслуживание, ремонт и т.д. Департамент конкуренции тщательно оценил разумность затрат и потребовал от компании принять меры максимальной экономии.
В 2019 году зона деятельности Strantum OÜ расширилась. В старом районе деятельности компании общая стоимость водоснабжения и канализации для физических лиц увеличилась на 38,9%, а в районах, перенятых в 2019 году, на 125,4%. Здесь следует отметить, что в первом случае предыдущие тарифы действовали с 2013, а в перенятом районе - с 2008 года. Таким образом, предыдущие цены, в зависимости от района, не менялись последние 7 и 12 лет соответственно.
На вопрос о том, не может ли произойти так, что в 2024 году, когда предприятие Strantum планирует в очередной раз повысить тарифы, цены, например, вырастут до 10 евро за кубометр, в Департаменте конкуренции сообщили, что закон устанавливает требования к формированию цены на водопроводные услуги (обоснованные эксплуатационные расходы, инвестиции и т.д.), но максимальный предел цены на водные услуги и максимально допустимое изменение цены на водопроводные услуги законом не предусмотрены.
«Если OÜ Strantum захочет снова изменить цену на услуги водоснабжения через несколько лет, оно должно будет подать заявление в Департамент конкуренции для согласования цены. Затем Департамент конкуренции повторно оценит соответствие цены требованиям закона на основании информации, представленной в заявке. Департамент конкуренции не считает маловероятным повышение цены до 10 евро за кубометр», - подытожила Керту Сауль.