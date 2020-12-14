Исследование: 57 процентов людей ожидают более строгих ограничений

9 декабря в связи с распространением коронавируса правительство решило ввести дополнительные ограничения. Кроме того, 12 декабря вступили в силу ограничения в сфере развлечений Ида-Вирумаа, а с понедельника — в отношении спорта, учебной деятельности и хобби по всей Эстонии. Опрос был проведен в то время, когда люди уже знали о существующих мерах.

У респондентов спросили, нужно ли, по их мнению, для предотвращения распространения коронавируса вводить более жесткие ограничения, чем сейчас. 57% ответили «да» или «скорее да», 37% «скорее нет» или «нет» и еще шесть процентов не смогли озвучить свою позицию.

Сторонники ужесточения ограничений преобладают практически во всех социально-демографических группах. Только в Ида-Вирумаа, где действуют самые жесткие ограничения в Эстонии, дополнительные меры считает необходимыми 41% опрошенных. Еще 53% - против.

Также был задан вопрос, довольны ли вы нынешними действиями правительства по обузданию коронавируса? 45% ответили, что «очень довольны» или «скорее довольны», 50 процентов - «скорее не довольны» или « совсем недовольны». Еще пять процентов не смогли ответить на этот вопрос.

В апреле MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut спрашивал, насколько люди удовлетворены деятельностью различных учреждений во время пандемии коронавируса. Тогда 75% были удовлетворены действиями правительства и 23% - нет.

«Вероятно, причиной большей неудовлетворенности стали недавние противоречивые и неясные сообщения правительства, а также тот факт, что дополнительные ограничения ожидались ранее», - прокомментировал аналитик MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut Танель Паас.