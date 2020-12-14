Полиция задержала подростков, ограбивших пожилую женщину

Около 20.35 в Центр тревоги поступило сообщение, что у входа в магазин на Рижском шоссе двое подростков повалили на землю пожилую женщину и забрали у нее сумку, в корой были наличные деньги и документы.

Как сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, прибывшие на вызов стражи правопорядка задержали 15-летнего и 17-летнего молодых людей, которых подозревают в совершении преступления. Для выяснения обстоятельств произошедшего молодые люди были доставлены в полицейский участок.

Неподалеку от места инцидента полицейские также нашли украденную сумку, которую сначала отвезли в участок. Получившую незначительные травмы 83-летнюю женщину доставили для проверки здоровья в больницу.