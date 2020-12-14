Пн, 14.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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  • Полиция задержала подростков, ограбивших пожилую женщину
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Полиция задержала подростков, ограбивших пожилую женщину

Полицейский автомобиль.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

В воскресенье, 13 декабря, вечером в Вильянди двое подростков ограбили пожилую женщину. Полиции удалось задержать подозреваемых. 

Около 20.35 в Центр тревоги поступило сообщение, что у входа в магазин на Рижском шоссе двое подростков повалили на землю пожилую женщину и забрали у нее сумку, в корой были наличные деньги и документы.

Как сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, прибывшие на вызов стражи правопорядка задержали 15-летнего и 17-летнего молодых людей, которых подозревают в совершении преступления. Для выяснения обстоятельств произошедшего молодые люди были доставлены в полицейский участок. 

Неподалеку от места инцидента полицейские также нашли украденную сумку, которую сначала отвезли в участок. Получившую незначительные травмы 83-летнюю женщину доставили для проверки здоровья в больницу.

По факту произошедшего начато уголовное производство.

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