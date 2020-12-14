Мартин Хельме: мы не смиримся с тем, что с помощью предложения о поправках разваливают референдум о браке

«Подобное предоставление тысяч предложений о поправках — это же попытка нарушить работу парламента. Это больше не является обычной легитимной политикой обструкции оппозиции, когда на какую-то тему обращается повышенное внимание. Мы все же говорим о блокировке работы парламента на месяцы», - объяснил Хельме.

«Если мы смиримся с такой тактикой, то в действительности нормальная работа парламентаризма в Эстонии будет нарушена. Мы не можем смириться с тем, что выбираются какие-то темы, по которым у меньшинства имеется право для блокировки. Мы в любом случае должны это решить. И если нужно принять решение по этой теме, — теме брака — то мы решим и это», - сказал Хельме, обратив внимание на то, что коалиции меняются.

«До тех пор, пока мы в правительстве, мы не смиримся с тем, что референдум о браке откладывается. Но мы не смиримся с этим и в оппозиции. Если нужно, то мы внесем и другие поправки в распорядок работы, или будем сидеть здесь месяцами, чтобы проголосовать. Но мы не смиримся с тем, что через предложение о поправках разваливают весь законопроект», - настаивает на своем лидер EKRE.

Если обсуждение референдума о браке растянется в парламенте на месяцы, как это помешает работе с коронакризисом?

«Оппозиции все же нужно посмотреть в зеркало. Когда действительно имеется так много важных тем, которые хотелось бы обсудить, то может быть не нужно мешать работе парламента?»

На вопрос, почему референдум о браке так нужен сейчас, Хельме ответил, что речь идет о вопросе ценностей, когда противостояние имеется как внутри партий, так и между партиями, и в таком случае тему нужно отдать для решения верховной власти, то есть народу: «Мы не начинаем новую войну в обществе, мы пытаемся завершить одну старую войну». Хельме сослался на разногласия по вопросу принятия Закона о сожительстве.