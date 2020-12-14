Ида-Вирумаа: относительно помощи пока никакой конкретики

Ида-Вирумаа ждет помощи от правительства, чтобы избежать коллапса туристического сектора и волны банкротств, однако чиновники, выступавшие на сегодняшнем инфочасе, не смогли сказать ничего конкретного о мерах поддержки.
По итогам встречи представители турсектора региона приняли решение обратиться к правительству с просьбой принять решение о мерах поддержки на этой неделе.
По словам координатора Ида-Вируского туристического кластера Кадри Ялонен, они также обращаются к правительству с просьбой применить меру поддержки заработной платы и компенсации кризисных убытков в соответствии с оборотом. «Потому что у предприятий нет запасов в год коронавируса, и у них нет выбора, кроме как проводить сокращения. В этом году в секторе насчитывается 1500 рабочих мест, а 1000 рабочих мест в сланцевом секторе уже были сокращены. Если увольнения пройдут и в туристическом секторе, это будет социально-экономической катастрофой», - сказала Ялонен.
Стратегия Департамента здоровья
Почему при такой тягостной картине в Ида-Вирумаа не вводится чрезвычайное положение и опять применяются полумеры? По словам советника отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирины Донченко, здесь следует отметить, что решения принимает правительство, Департамент здоровья предоставляет статистику и вносит свои предложения. Задача департамента сейчас - ограничить контакты.
Донченко призвала жителей уезда минимизировать свои перемещения и контакты, подчеркивая, что именно это играет ключевую роль в сдерживании вируса. «Надо немножечко потерпеть. Латвия, например, уже ввела ограничительные меры и Литва тоже. Все-таки мы хотим и надеемся, что сами, без столь жестких мер, сможем удержать заболеваемость под контролем. Все зависит от нас. Если мы не будем соблюдать, если мы не будем думать о наших близких, тогда ничего, наверное не получится», - сказала она.
Как пояснила советник правительства по СМИ Евгения Вяря, с весны, когда было введено чрезвычайное положение, поскольку только в таком формате можно было принимать определенные меры, многие законодательные акты, связанные с мерами по борьбе с коронавирусом были дополнены, теперь фактически единственная мера, для введения которой необходимо чрезвычайное положение, - это использование помощи Кайтселийта в течение долгого периода. Таким образом, сейчас бороться с эпидемией можно без введения чрезвычайного положения. Однако, подчеркнула Вяря, это не значит, что ситуация не серьезная. Не закрывают все, в первую очередь, в попытке найти баланс между работой медицинских учреждений и интересами экономики.
На вопрос, почему закрывают даже те отели и точки общепита Ида-Вирумаа, которые находятся далеко от очага заражения, Донченко ответила, что речь идет о солидарном решении, которое должно распространяться на весь уезд. «Существует возможность, что люди будут передвигаться из одной волости в другую, поэтому должного эффекта это не окажет. Сейчас мы в той ситуации, когда строгие меры должны быть введены везде и только таким образом мы можем получить результат, потому что теперь резать рыбу с хвоста нет никакого смысла. Все ограничения должны быть приняты во всем уезде одновременно, и через неделю-две правительство будет смотреть на первые результаты очень строгих ограничений», - объяснила Донченко.
О мерах поддержки региона пока информации нет
Заместитель директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу рассказала, что в пятницу им поступило множество звонков с вопросами, нужно ли в понедельник выходить на работу. Мийдла-Ванаталу подчеркнула, что работодатели даже в нынешней кризисной ситуации должны давать работнику четкую и ясную информацию о том, что будет дальше. «Даже несмотря на то, что сейчас неизвестно, какие дополнительные меры будут приняты в поддержку работодателей Ида-Вирумаа, все-таки работодатель знает, какие денежные возможности у него есть», - сказала она.
Работодатель должен выплачивать при сокращении не только компенсации работнику, но и налоги, если денег нет - это ситуация банкротства. Как отметили в ходе кризисного собрания, сейчас многие в Ида-Вирумаа не сокращают свой персонал в надежде, что государство примет меры по поддержке в том числе по зарплате, но что будет, если большинство сократит своих работников, а через неделю государство объявит о принятии мер? Мийдла-Ванаталу признала, что этот риск есть. «Поэтому каждый работодатель сам должен пересмотреть, какие денежные возможности у него есть в данный момент, сегодня, на неделю, на месяц, сколько он может продержать своих работников», - пояснила она и подчеркнула, что в данный момент дополнительных льгот для работодателей не предусмотрено.
По словам представителя Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Дарьи Корчагиной, вся информация, которая есть в настоящее время, заключается в том, что министерство анализирует различные альтернативы и оценивает их экономическое влияние. «И, естественно, на заседании кабинета министров такие вопросы обсуждаются, это происходит по вторникам и четвергам. На данный момент известно, что правительство выделило пять миллионов евро на поддержку туристического сектора, это решение было принято в ноябре, однако дополнительные условия и форма этой меры поддержки сейчас находится в разработке. Естественно, она будет направлена на туристический сектор и на то, чтобы помощь получили предприниматели Ида-Вирумаа, однако конкретные цифры или условия сейчас невозможно назвать», - сказала Корчагина.
Как отметила Вяря, когда было принято решение о дополнительных ограничениях, было объявлено, что пакет поддержки будет касаться сфер, наиболее пострадавших от них. Поскольку в данном случае таких пострадавших сфер больше всего в Ида-Вирумаа, можно говорить, что очень значительная часть этих мер будет предназначена именно для этого региона.