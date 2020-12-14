Ида-Вирумаа: относительно помощи пока никакой конкретики

По итогам встречи представители турсектора региона приняли решение обратиться к правительству с просьбой принять решение о мерах поддержки на этой неделе.

По словам координатора Ида-Вируского туристического кластера Кадри Ялонен, они также обращаются к правительству с просьбой применить меру поддержки заработной платы и компенсации кризисных убытков в соответствии с оборотом. «Потому что у предприятий нет запасов в год коронавируса, и у них нет выбора, кроме как проводить сокращения. В этом году в секторе насчитывается 1500 рабочих мест, а 1000 рабочих мест в сланцевом секторе уже были сокращены. Если увольнения пройдут и в туристическом секторе, это будет социально-экономической катастрофой», - сказала Ялонен.

Стратегия Департамента здоровья

Почему при такой тягостной картине в Ида-Вирумаа не вводится чрезвычайное положение и опять применяются полумеры? По словам советника отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирины Донченко, здесь следует отметить, что решения принимает правительство, Департамент здоровья предоставляет статистику и вносит свои предложения. Задача департамента сейчас - ограничить контакты.

Донченко призвала жителей уезда минимизировать свои перемещения и контакты, подчеркивая, что именно это играет ключевую роль в сдерживании вируса. «Надо немножечко потерпеть. Латвия, например, уже ввела ограничительные меры и Литва тоже. Все-таки мы хотим и надеемся, что сами, без столь жестких мер, сможем удержать заболеваемость под контролем. Все зависит от нас. Если мы не будем соблюдать, если мы не будем думать о наших близких, тогда ничего, наверное не получится», - сказала она.

Как пояснила советник правительства по СМИ Евгения Вяря, с весны, когда было введено чрезвычайное положение, поскольку только в таком формате можно было принимать определенные меры, многие законодательные акты, связанные с мерами по борьбе с коронавирусом были дополнены, теперь фактически единственная мера, для введения которой необходимо чрезвычайное положение, - это использование помощи Кайтселийта в течение долгого периода. Таким образом, сейчас бороться с эпидемией можно без введения чрезвычайного положения. Однако, подчеркнула Вяря, это не значит, что ситуация не серьезная. Не закрывают все, в первую очередь, в попытке найти баланс между работой медицинских учреждений и интересами экономики.