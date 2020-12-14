Позиции Анетт Контавейт и Кайи Канепи в рейтинге WTA не изменились

Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге WTA, пишет Rus.ERR.
В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной в понедельник, 16 ноября, Контавейт осталась на 23-й строчке.
Кайа Канепи продолжает занимать 93-е место.
Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина опустилась с 557-го на 560-е место.
Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, на второй строчке идет румынка Симона Халеп, а на третьем месте продолжает находиться японка Наоми Осака.