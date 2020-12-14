Пн, 14.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Позиции Анетт Контавейт и Кайи Канепи в рейтинге WTA не изменились
1 мин для прочтения

Позиции Анетт Контавейт и Кайи Канепи в рейтинге WTA не изменились

Кайа Канепи (слева) и Анетт Контавейт.

ФОТО: Raul Mee

Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге WTA, пишет Rus.ERR.

В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной в понедельник, 16 ноября, Контавейт осталась на 23-й строчке.

Кайа Канепи продолжает занимать 93-е место.

Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина опустилась с 557-го на 560-е место.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, на второй строчке идет румынка Симона Халеп, а на третьем месте продолжает находиться японка Наоми Осака.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back