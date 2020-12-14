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Пандемия Covid-19 заставила человечество вспомнить, как опасны и разрушительны бывают вспышки инфекционных болезней, и как вакцины делаются в таких случаях единственной надеждой на возврат к нормальной жизни.

Коронавирус - не первый враг, оружием против которого должна стать массовая вакцинация. Сотням миллионов людей во всем мире посчастливилось остаться в живых, потому что нашлась управа на невидимых убийц, терроризировавших мир. Конечно, если они жили там, где есть доступ к медицинской помощи.

Вот несколько примеров того, как вакцины изменили жизнь людей.

Оспа

Оспопрививание - пожалуй, самая большая история успеха в этой области.

Только в XX веке эта чрезвычайно заразная вирусная болезнь погубила больше 300 миллионов человек. Количество жертв в более ранние эпохи не поддается учету.

Порядка 30% заразившихся оспой умирали, нередко в муках, потому что все их тело покрывалось гнойными нарывами. Остальные слепли или оставались на всю жизнь с ужасными отметинами на коже.

Вакцинация. Reuters

На протяжении столетий люди отчаянно искали средство от оспы - и в конце концов, создали первую вакцину.

Идея, что искусственно вызванная слабая форма заболевания способна создать у человека иммунитет, родилась, вероятно, в Китае. Согласно источникам, уже около 1000 года люди там вдыхали через нос порошок из мелко истолченных струпьев оспенных больных или вставляли в уши кусочки ваты, вымоченные в оспенном гное.

От оспы люди слепли, умирали, на теле оставались шрамы Getty Images

В Африке при помощи иголки протаскивали через кожу пропитанную гноем нитку.

В Британии XVIII века оспопрививание горячо пропагандировала знаменитая аристократка и интеллектуалка леди Мэри Монтегю, сама в молодости переболевшая оспой и познакомившаяся с соответствующими практиками в Турции, где ее муж служил послом.

Надежностью метод не отличался. Примерно каждый тридцатый пациент в результате заболевал оспой в тяжелой форме и погибал.

Между тем английские фермеры давно заметили, что коровья оспа для человека заразна, но не смертельна. Изучив это явление, врач Эдвард Дженнер создал на основе коровьей оспы надежную и безопасную вакцину.

14 мая 1796 года Дженнер привил ею восьмилетнего фермерского сына Джеймса Фиппса, впоследствии дожившего до старости, а спустя два года выпустил знаменитую брошюру "Исследование причин и действие коровьей оспы" - за собственный счет, поскольку Королевское научное общество отнеслось к методу Дженнера с недоверием.

Сомнения отпали, когда военнослужащих британской армии и флота привили от оспы в приказном порядке, и ни с кем худого не случилось.

Почти через сто лет Луи Пастер из уважения к Дженнеру предложил назвать все основанные на принципе создания искусственного иммунитета препараты вакцинами: от французского слова vache - "корова".

Эдвард Дженнер прививает мальчику неопасный для человека вирус коровьей оспы Getty Images

В бедных странах оспа продолжала свирепствовать еще полтораста с лишним лет. Практически покончить с ней помогла программа массированного оспопрививания ВОЗ, стартовавшая в 1967 году.

Появление дешевых игл помогло ускорить массовую вакцинацию. Getty Images

Считается, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения. Вакцинировать несколько миллиардов человек было невозможно.

Зато достаточно эффективной оказалась тактика точечной иммунизации, впервые опробованная в восточной Нигерии: оперативно выявлять очаги оспы и прививать соседних жителей. Искоренить оспу в регионе с населением в 12 миллионов человек удалось, сделав всего 750 тысяч прививок.

В настоящее время живые вирусы оспы остались лишь в двух местах на Земле: лабораториях высшего уровня защиты в России и США.

Полиомиелит

Эта болезнь убила намного меньше людей, чем оспа, зато куда более жестока к выжившим.

Заражаются ею в основном в детстве. Вирус проникает в организм через рот, затем попадает в кровь и поражает нервную систему, часто вызывая неизлечимый паралич. По большей части он поражает ноги, но каждый десятый пациент умирает от удушья в результате паралича легочных мышц.

Специальный прибор «железные легкие»: человек ложится внутрь капсулы, и она как бы дышит за него, сам он при этом абсолютно обездвижен Getty Images

Единственной надеждой таких больных оставалась искусственная вентиляция легких внутри специальных камер, созданных в 1920-х годах, получивших название «Железные легкие». В этих металлических коконах люди проводили недели, иногда - всю оставшуюся им жизнь.

Поскольку полиомиелит, в отличие от оспы, не имеет внешних признаков, его инфекционная природа была установлена лишь в 1905 году шведским врачом Иваром Викманом.

К тому времени улучшение качества питьевой воды в больших городах уменьшило как общее количество случаев полиомиелита, так и процент людей, имевших иммунитет к нему. Вспышки болезни сделались более заметными.

Согласно данным ВОЗ, полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет. Getty Images

Существовало мнение, впоследствии оказавшееся неверным, что полиомиелит - проблема в основном развитых стран.

В 1952 году американский врач Джонас Салк создал вакцину от полиомиелита. В 1961 году его коллега Альберт Сейбин придумал улучшенную версию, которую можно было глотать, а не получать в виде инъекции. Заболеваемость в США и Европе резко пошла на спад.

С прививками от полиомиелита связана одна из самых страшных ошибок в истории вакцинирования. В 1955 году американская фирма Cutter Laboratories по ошибке выпустила более ста тысяч доз препарата, содержавших живой вирус полиомиелита. Десять детей скончались и 160 были парализованы на всю жизнь.

A в 1988 году ВОЗ объявила о начале программы по искоренению полиомиелита во всем мире. В 1994 году свободными от болезни, прозванной «ужасом родителей», были объявлены США, в 2000-м Китай, Япония и Южная Корея, в 2002-м Европа, в 2014-м Юго-Восточная Азия.

Эндемическая передача вируса продолжается в Афганистане, Нигерии и Пакистане. Reuters

По экспертным оценкам, благодаря вакцине от полиомиелита в мире остались в живых полтора миллиона человек и 18 миллионов могут ходить.

Сейчас полиомиелит дает о себе знать только в Афганистане, Пакистане и Нигерии, количество случаев исчисляется десятками в год.

Корь

Вакцинация от кори является примером одновременно и успеха, и неудачи.

Вспышка лихорадки Эбола в Африке, привлекшая внимание всего мира, погубила около 20 тысяч человек. Корь в прошлом году тихо убила 207,5 тысячи, хотя вакцина от нее существует с 1963 года.

Отказ от прививки - основная причина роста заболеваемости корью Getty Images

Чрезвычайно заразный вирус распространяется с капельками слюны при кашле и чихании или при прямом контакте и вызывает высокую температуру и сыпь, в тяжелых случаях, угрожающих жизни пациента, - диарею, пневмонию и воспаление оболочек мозга.

До изобретения вакцины корь уносила в среднем 2,6 миллиона жизней в год. Но побороть ее полностью не удалось, так как из-за высокой заразности коллективный иммунитет наступает, только когда привиты 95% людей.

В США и Европе заболеваемость корью в последние годы снова стала расти из-за взглядов «антипрививочников», широко распространяющихся благодаря социальным сетям.

Толчок им дал британский медик Эндрю Уэйкфилд опубликованной в 1998 году нашумевшей статьей о том, что комбинированная прививка от кори, свинки и краснухи якобы вызывает у детей аутизм. Хотя данные статьи позднее были опровергнуты, а сам Уэйкфилд лишен лицензии врача за научную недобросовестность, посеянные им семена дали всходы.

В 26 государствах плановые прививки от кори для 94 млн человек были отложены из-за карантина, а возобновлены лишь в восьми из них (Бразилии, Непале, Филиппинах, ЮАР, Демократической республике Конго, Нигерии, Эфиопии и Сомали). Reuters

Если в развитых странах заболевшие корью все-таки умирают сравнительно редко, то в Африке дело обстоит хуже. Вспышка кори в Демократической Республике Конго в прошлом году унесла жизни более чем семи тысяч человек, в основном детей.

Главной проблемой в развивающихся странах являются не предрассудки, а нехватка вакцины и отсутствие медицинской инфраструктуры, особенно в удаленных местах. ВОЗ запросила у государств-членов ООН 255 миллионов долларов дополнительное финансирования на вакцинацию от кори.

Малярия

Ученые считают, что люди болели малярией, также известной как болотная лихорадка, с доисторических времен.

И сегодня примерно половина человечества рискует заразиться малярией, а 400 тысяч человек ежегодно умирают от нее.

Примерно половина всех смертей от малярии приходится на Африку.

Возбудителями малярии являются простейшие из рода Plasmodium. Эти паразиты распространяются малярийными комарами, кусающими человека. Getty Images

Болезнь вызывает одноклеточная бактерия-паразит, малярийный плазмодий, проникающая в кровь человека, когда его кусает малярийный комар.

Основными способами борьба с малярией являются осушение болот, где разводятся комары, противомоскитные сетки и лекарства, подавляющие болезнь на ранней стадии - причем имеются данные, что плазмодий начал приобретать к ним устойчивость.

Малярия остается одной из старейших и серьезнейших причин смертности, особенно детской. Ежегодно этой болезнью заболевают более 200 миллионов человек.

Вакцины от малярии, формирующей иммунитет, создать пока не удалось, несмотря на 32 года интенсивной работы и затраченные 700 миллионов долларов.

Единственный опытный образец проходит испытания в Гане, Малави и Кении, которые должны завершиться в 2023 году. Пока, по имеющимся данным, он защищает от малярии в среднем в 40% случаев и на срок не выше четырех лет - очень слабые показатели по сравнению с вакцинами от других болезней. При этом необходимо сделать не одну или две, а целых четыре прививки.