В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

В работе поисковой системы Google, а также принадлежащих ей почтового сервиса GMail и видеохостинга YouTube произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
С проблемами в работе Google столкнулись в основном пользователи из Европы. Больше всего обращений поступило из Великобритании, Нидерландов, Италии, Германии, Польши и Испании. Жители этих и многих других стран стран пожаловались на проблемы с доступом к YouTube, GMail и Drive.
Больше всего пользователей Google (77 процентов), YouTube (87 процентов) и Gmail (57 процентов), сообщивших о проблеме, не смогли зайти на сайты. Остальные столкнулись с тем, что не смогли авторизироваться.
По данным Downdetector, неполадки в работе сервисов начались около 13.30 по эстонскому времени.
«Мы знаем, что возникли сложности с доступом к сервисам Google, и разбираемся в ситуации», — отметили в официальном аккаунте Google Россия в Twitter.