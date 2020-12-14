В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

С проблемами в работе Google столкнулись в основном пользователи из Европы. Больше всего обращений поступило из Великобритании, Нидерландов, Италии, Германии, Польши и Испании. Жители этих и многих других стран стран пожаловались на проблемы с доступом к YouTube, GMail и Drive.

Больше всего пользователей Google (77 процентов), YouTube (87 процентов) и Gmail (57 процентов), сообщивших о проблеме, не смогли зайти на сайты. Остальные столкнулись с тем, что не смогли авторизироваться.

По данным Downdetector, неполадки в работе сервисов начались около 13.30 по эстонскому времени.