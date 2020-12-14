Катри Райк: даже ненавидящие геев русские не считают сейчас референдум крайне важным

По ее оценке, референдум о браке никому не нужен, особенно в то время, когда Эстония столкнулась со значительно более сложными проблемами: «Заниматься вопросом, кто с кем спит, в то время, когда в Ида-Вирумаа, откуда я избрана, люди обеспокоены своей жизнью, обеспокоены тем, что поставить на стол, где нужно открывать суповые кухни, поддерживать местный Продуктовый банк, совершенно безответственно».

Райк считает, что в данный момент людей, прежде всего, беспокоят здоровье и экономические сложности: «Даже русские люди, которые называют геев пидорами и ненавидят их от всей души, не говорят, что это самая главная проблема общества». Она добавила, что речь идет об искусственно поднятом вопросе: «Это и был вопрос для того, чтобы четко разделить людей на два лагеря: за и против. Я не согласна с таким разделением, и не согласна разрешить делить саму себя, а потому не занимаюсь внесением поправок и чем-то еще».