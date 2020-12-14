Пн, 14.12.2020
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Михаил Кылварт
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  • Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: один человек погиб
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Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: один человек погиб

Свеча.

ФОТО: Элмо Рийг / Scanpix

Сегодня, 14 декабря, в районе трех часов ночи в Ляэне-Вирумаа на дороге Выле-Вайнупеа-Кунда произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб 29-летний мужчина.

В 3.09 полиция получила сообщение, что на перекрестке 17-го километра дороги Выле-Вайнупеа-Кунда с дороги выехал автомобиль Toyota RAV4 и врезался в дерево. Управлявший автомобилем 29-летний мужчина получил столь тяжелые повреждения, что скончался на месте происшествия.

По первоначальной информации, автомобиль ехал со стороны Кунда в направлении Вайнупеа, и, по неустановленной на данный момент причине, выехал на перекрестке с дороги и врезался в дерево. По предварительной оценке прибывшего на место происшествия полицейского патруля, водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Шины транспортного средства соответствовали требованием и водитель обладал правом управления транспортным средством соответствующей категории. В месте происшествия дорога асфальтирована и действует ограничение скорости 50 км/ч.

По словам руководителя патрульной службы Раквереского отделения полиции Тауно Лемпу, дорожные условия сейчас очень изменчивы, что требует от водителей дополнительного внимания и осторожности. «Мы напоминаем водителям, что из-за изменчивых дорожных условий езда даже с максимально разрешенной скоростью может быть очень опасной», – добавил Лемпу.

Для выяснения точных обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело.

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