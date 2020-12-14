Журналист привился в Москве от COVID, представившись соцработником

В прошлую пятницу, 11 декабря, корреспондент агентства по заранее оформленной записи на портале столичного правительства mos.ru пришел в одну из поликлиник города для процедуры вакцинации от коронавируса.

Никакого ажиотажа при записи не было, как не было и очередей в самой поликлинике - записаться можно на любое время накануне вечером.

При этом в поликлинике рассказали, что стараются формировать очередь так, чтобы в течение двух часов через вакцинацию проходили не менее пяти человек. Медики объяснили это особенностями хранения препарата и тем, что в одной упаковке вакцины "Спутник V" находятся пять ампул.

"Если ты достал упаковку из специального морозильника, то ампулы необходимо использовать в течение двух часов, после этого они становятся непригодными", - пояснили врачи.

Журналист пробыл в поликлинике около получаса, не встретив за это время там других претендентов на прививку. Непосредственно перед проведением вакцинации администратор поликлиники попросила показать справку с места работы, подтверждающую возможность вакцинироваться. Корреспондент ответил, что такого документа при себе не имеет.

Вместе с тем, записав со слов журналиста предполагаемое место работы - социальную службу одного из районов города, терапевт согласилась провести вакцинацию.

Сама процедура прошла согласно установленному регламенту: корреспондент заполнил подробную анкету, ему измерили давление и сделали укол, после которого предложили побыть под наблюдением в течение 30-40 минут, от чего он отказался.

Сейчас, спустя несколько дней после вакцинации, он чувствует себя хорошо, нет никаких побочных эффектов, даже температуры и болезненных ощущений в месте укола.

Массовая вакцинация в Москве

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря, когда при поликлиниках города были открыты соответствующие прививочные пункты. Вначале в приоритетном порядке в городе могли прививаться только медики, учителя и соцработники. С 14 декабря вакцинироваться разрешили также сотрудникам культуры, работникам МФЦ, торговли и услуг.

По данным на 10 декабря, на массовую вакцинацию в столице записались около 20 тысяч человек, а привились уже более 6 тысяч.

Сейчас официально прививку могут сделать жители Москвы, работающие в названных сферах, в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Кроме того, это должны быть граждане, не болевшие последние две недели до прививки и в момент вакцинации, не делавшие прививки последние 30 дней, не беременные и не кормящие грудью.

Согласно официальным данным властей, для прививки необходимо взять с собой паспорт, полис страхования и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации, например, справку с места работы. При этом власти оставляют за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически - за сутки до повторной вакцинации придет СМС с напоминанием.

Процедура вакцинации займет менее часа: около 10 минут уйдет на осмотр врачом, 15 минут - на подготовку препарата, 30 минут - на наблюдение после прививки.