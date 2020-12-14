Неужели жизнь стала дешевле?

Несмотря на то, что индекс потребительских цен падает уже почти девять месяцев, потребители на своем кошельке могут не почувствовать падения цен. Помимо прочего, это снова связано с коронавирусом, который вынуждает людей менять свои привычки потребления и вместо того, чтобы трескать равиоли в Риме, чистить картошку дома, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Падение цен не чуждо экономике Эстонии
Наряду с коронавирусом в экономике Эстонии уже девятый месяц наблюдается дефляция, то есть услуги и товары, потребляемые средним домохозяйством, стали дешевле по сравнению с прошлым годом. В ноябре индекс потребительских цен снизился на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, цены в среднем за год упали на 0,4%. Конечно, это не говорит о хорошем здоровье экономики, но, с другой стороны, дефляция здесь не является беспрецедентным явлением. Последний подобный период был в Эстонии в 2014-2016 годах, когда индекс потребительских цен снижался 26 месяцев подряд. С другой стороны, длительный период дефляции не привел к серьезным сбоям в экономике, поскольку падение цен было вызвано внешними факторами, прежде всего удешевлением нефти. Аналогично прошлому периоду основной причиной нынешнего снижения индекса потребительских цен являются цены на топливо, но на этот раз свой вклад внесло также государство, резко снизив акциз на дизельное топливо.
Кто ощущает падение цен?
Конечно, степень, в которой мы чувствуем падение цен на основе своего кошелька, зависит не от какого-либо среднестатистического показателя, а от личных привычек потребления каждого человека. Однако на данный момент среднестатистическое значение имеет тенденцию «обманывать» больше, чем обычно. Так, весовые коэффициенты, которые берутся за исходные данные при расчете индекса потребительских цен и описывают, сколько домохозяйств потребляет конкретный продукт и услугу, определяются на основе прошлого, но кризис коронавируса изменяет привычки потребления в настоящем – и немало.
Например, цены на авиабилеты или проживание в гостинице хотя и снизились, но в то же время стали относительно незначительными, поскольку возможности их использования значительно ограничены. Точно так же удаленная работа из дома, которая за последние недели стала более масштабной, снизила спрос на автомобильное топливо и питание вне дома, в то же время повысив важность, например, цен на продукты питания, продаваемые в магазине, и на электроэнергию и воду, потребляемые дома.
В этом году на изменение цен, которое почувствовали люди, безусловно, повлияли цены на продукты питания, которые в первой половине года росли даже очень быстрыми темпами. Однако в последние месяцы рост цен на продукты питания замедлился, и в ноябре они были в среднем всего на 0,7% выше, чем в прошлом году. С другой стороны, цены на продукты питания на мировом рынке в последние месяцы стремительно взлетали. Индекс цен на продовольствие, составляемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), всего за один месяц вырос в ноябре на целых 4% , достигнув самого высокого уровня с 2014 года. Таким образом, в ближайшее время рост цен на продукты питания может ускориться и в Эстонии.
Цены на нефть на подъеме
Как уже было сказано, в этом году в целом дефляционного давления добавило больше всего падение цен на нефть. Помимо снижения акциза на дизельное топливо, цена на нефть на мировом рынке также была очень низкой. Вспышка коронакризиса и связанные с этим ограничения на передвижение резко обвалили спрос на нефть, что сразу же отразилось на ценах. Кроме того, спад был вызван нежеланием стран-производителей сокращать объемы добычи в сложной ситуации, а также жадностью спекулянтов, которые, ожидая восстановления спроса, в один момент были вынуждены продать свои позиции с очень большими убытками.
Знаковым моментом кризиса и болезненным уроком для спекулянтов, надеявшихся его победить, останется 20 апреля 2020 года, когда цена барреля нефти WTI в Западном Техасе (США) составляла -37 долларов, то есть для ее «продажи» продавец должен был заплатить 37 долларов покупателю. Положительные новости с фронтов по разработке вакцины, поступившие за последний месяц, хорошо повысили цены на нефть, и сейчас цена на сырую нефть марки Brent уже приближается к 50 долларам, что все же примерно на 25% дешевле, чем год назад.
Помимо ожиданий, что вакцина вернет мир в прежнее состояние и люди смогут передвигаться, также оказали влияние на цены на топливо недавние соглашения организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Если ранее планировалось увеличивать объемы добычи уже с января на 2 миллиона баррелей в сутки, то согласно последнему решению, на первых порах ограничатся 0,5 миллионами баррелей и в дальнейшем будут действовать по обстоятельствам. Это означает, что, по крайней мере, на начальном этапе потребление нефти будет выше, чем ее добыча, и в новом году цены должны начать довольно резко расти из-за сокращения запасов.
Центробанк продолжит прилагать усилия по повышению инфляции
Конечно, Эстония не единственная страна, где падают потребительские цены, и по состоянию на ноябрь четвертый месяц подряд в действительности вся еврозона находится в дефляции. Это серьезная проблема для Европейского центрального банка. Состояние экономики достаточно плохое также и без того, чтобы люди откладывали свои решения о покупках, ожидая падения цен.
Поскольку лучшего лечения ситуации Центробанку взять неоткуда, в этот четверг было принято решение о дальнейшем увеличении «денежной массы», то есть об увеличении объема программы покупки активов с 1,35 триллиона евро до 1,8 триллиона евро и продлении ее срока действия до конца 2023 года. Время покажет, сдвинет ли это инфляцию хотя бы на одну десятую, или печать денег по-прежнему повысит только цены разных классов активов. По сравнению с весенним дном «инфляция» цен акций крупных европейских компаний в любом случае составила почти 50%. Тех, кто приобрел эти акции, остается только поздравить.
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