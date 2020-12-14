Картина дня: сотни новых зараженных, смертельное ДТП и судимого гражданина РФ вынуждают покинуть Эстонию

Врач анализирует ситуацию: во всей Эстонии немедленно нужен локдаун

Заражаемость в Эстонии настолько высока, что локдаун по всей стране в декабре неизбежен, пишет в Postimees врач и лектор в области здоровья народонаселения Таави Тийльманн, работающий в коронацентре департамента здоровья Великобритании. Читать далее...

Судимого гражданина РФ вынуждают покинуть семью в Эстонии: не верят в его исправление

Гражданин России, с детства живущий в Эстонии, два года борется в суде с Департаментом полиции и погранохраны (PPA) за право остаться в Эстонии: ему отказывают в виде на жительство из-за неоднократных судимостей. В сочельник, 24 декабря, Евгений, скорее всего, будет вынужден оставить в Эстонии мать, жену и несовершеннолетнюю дочь и уехать в Россию, где его никто и ничто не ждет. Читать далее...

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: один человек погиб

Сегодня, 14 декабря, в районе трех часов ночи в Ляэне-Вирумаа на дороге Выле-Вайнупеа-Кунда произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб 29-летний мужчина. Читать далее...

В закрытой Нарве боятся остаться без денег

Вечер пятницы, 11 декабря. Темное шоссе, ведущее из Таллинна в Ида-Вирумаа, пустынно: лишь время от времени мимо пролетает сверкающий фарами одинокий автомобиль. Читать далее...

«Творится какой-то беспредел»: жители волости Харку возмущены повышением тарифов на воду

В разгар коронакризиса люди очень болезненно воспринимают любые перемены, которые как-то сказываются на их финансовом положении. Так, например, некоторые жители волости Харку столкнулись с тем, что с ноября тарифы на воду и канализацию были подняты в два с лишним раза. Читать далее...

Катри Райк: даже ненавидящие геев русские не считают сейчас референдум крайне важным

Гулявшая по коридорам Рийгикогу перед началом первого чтения законопроекта о референдуме о браке Катри Райк (СДПЭ) призналась, что ее мысли сейчас в Ида-Вирумаа, а с референдумом о браке и вносимых по поводу поправках она себя не связывает: «Обсуждение того, кто с кем спит, бесспорно раскалывает общество и никоим образом не является важным вопросом в плане дальнейшего существования Эстонии», - отметила она в видеоинтервью Postimees.

В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

В работе поисковой системы Google, а также принадлежащих ей почтового сервиса GMail и видеохостинга YouTube произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Читать далее...

В Эстонии выявлен 331 новый случай заражения коронавирусом, пятеро умерли

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3985 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 331, то есть 8,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Громкое дело об убийстве: подсудимый оправдан в Госсуде