Ирья Лутсар рассказала, когда появится надежда вернуться к нормальной жизни без коронавируса

Профессор вирусологии и глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар высказала мнение, когда появится надежда вернуться к нормальной жизни.
По словам Лутсар, трудно поверить, что один респираторный вирус исчезнет за зиму, особенно в такую влажную и относительно теплую погоду, как сейчас. «Поскольку сейчас вирус широко распространен в Эстонии и по всей Европе, число инфицированных не падает, а растет. Значительное уменьшение числа инфицированных, вероятно, произойдет, когда начнется вакцинация населения», - пояснила профессор.
Если для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы было вакцинировано 75% населения, то для значительного снижения числа зараженных достаточно 40%.
«Когда это произойдет, во многом будет зависеть от того, как быстро вакцины поступят на рынок и как пойдет вакцинация. Если в последнем не будет серьезных ответных ударов, то следующая осень должна быть уже светлее», - отметила Лутсар.
Nädalavahetusel, mis seekord oli koroonaviiruse poolt täidetud, panin kirja sellised mõtted. 11 kuud uue...Posted by Irja Lutsar on Esmaspäev, 14. detsember 2020