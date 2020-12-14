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Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
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Ирья Лутсар рассказала, когда появится надежда вернуться к нормальной жизни без коронавируса

Ирья Лутсар.

ФОТО: SCANPIX

Профессор вирусологии и глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар высказала мнение, когда появится надежда вернуться к нормальной жизни.

По словам Лутсар, трудно поверить, что один респираторный вирус исчезнет за зиму, особенно в такую ​​влажную и относительно теплую погоду, как сейчас. «Поскольку сейчас вирус широко распространен в Эстонии и по всей Европе, число инфицированных не падает, а растет. Значительное уменьшение числа инфицированных, вероятно, произойдет, когда начнется вакцинация населения», - пояснила профессор.

Если для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы было вакцинировано 75% населения, то для значительного снижения числа зараженных достаточно 40%.

«Когда это произойдет, во многом будет зависеть от того, как быстро вакцины поступят на рынок и как пойдет вакцинация. Если в последнем не будет серьезных ответных ударов, то следующая осень должна быть уже светлее», - отметила Лутсар.

Nädalavahetusel, mis seekord oli koroonaviiruse poolt täidetud, panin kirja sellised mõtted. 11 kuud uue...

Posted by Irja Lutsar on Esmaspäev, 14. detsember 2020

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