Неудачный маневр: фургон сбил светофор

Патрульный полицейский Раквереского отделения полиции Тауно Веттик сказал, что курьерский фургон во время маневра врезался в расположенный на тротуаре светофор. Никто не пострадал. Далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания, пишет Virumaa Teataja .

Пешеходные светофоры на дороге, ведущей на променад, не раз становились темой для разговоров. Многие считают их бесполезными, приводя в пример то, что они никто не работают, а летом забавно наблюдать, как иногородние пешеходы жмут на кнопку и пытаются добиться позволяющего переходить проезжую часть сигнала светофора.