Неудачный маневр: фургон снес светофор

Сегодня, 14 декабря, до полудня в центре Раквере на дороге ведущей к променаду фургон снес светофор.
Патрульный полицейский Раквереского отделения полиции Тауно Веттик сказал, что курьерский фургон во время маневра врезался в расположенный на тротуаре светофор. Никто не пострадал. Далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания, пишет Virumaa Teataja.
Руководитель компании по установке дорожных знаков Signaal Rakvere Куннар Ялганен сказал, что светофор полностью разбит: повреждены фундамент, столб и огни светофора.
Ялганен не смог сразу назвать сумму нанесенного ущерба.
Пешеходные светофоры на дороге, ведущей на променад, не раз становились темой для разговоров. Многие считают их бесполезными, приводя в пример то, что они никто не работают, а летом забавно наблюдать, как иногородние пешеходы жмут на кнопку и пытаются добиться позволяющего переходить проезжую часть сигнала светофора.
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