Алексей Навальный. ФОТО: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн провели совместное расследование и узнали имена трех сотрудников ФСБ, которые последовали за Алексеем Навальным сначала в Новосибирск, а потом в Томск, где предположительно оппозиционный политик был отравлен "Новичком".

Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн провели совместное расследование и узнали имена трех сотрудников ФСБ, которые последовали за Алексеем Навальным сначала в Новосибирск, а потом в Томск, где предположительно оппозиционный политик был отравлен "Новичком". Еще пять сотрудников, по утверждениям расследователей, следили за ходом дела, и некоторые прилетели в Омск, где самолет с Навальным экстренно приземлился, когда политику стало плохо.

Проанализировав данные телефонных переговоров и поездок, Bellingcat и журналисты-партнеры пришли к выводу, что на протяжении длительного времени за Навальным следовала группа оперативников из секретного подразделения ФСБ. За несколько недель до поездки Навального в Сибирь в августе 2020 года члены этой группы слежения общались со специалистами по фосфорорганическим токсинам. По мнению Bellingcat, все оперативники этой группы связаны с "Институтом криминалистики ФСБ", который также известен как воинская часть 34435.

Расследователи проанализировали данные звонков, информацию о полетах и сверили эту информацию с базами данных. На основании полученных сведений они выяснили, что как минимум восемь оперативников, предположительно работающих в Институте криминалистики ФСБ, находились в тесном контакте с Навальным и в разное время следили за ним, в том числе в за несколько дней и часов до отравления политика.

Кто были эти люди?

Bellincat, Der Spiegel и Си-эн-эн публикуют публикуют подробную информацию о возможном составе оперативной группы.

Алексей Александров (оперативный псевдоним — "Алексей Фролов") окончил медицинский институт в Москве, работал врачом скорой помощи, а затем военным врачом. Он пришел работать в ФСБ в 2013 году. По утверждению расследователей, он находился в Томске в день отравления Навального, но путешествовал под вымышленным именем и пользовался разными телефонами. Расследовали называют его ключевым членом группы оперативников.

Иван Осипов иногда путешествовал под именем Иван Спиридонов. Известно, что он также врач по образованию. Расследователи нашли его профили в соцсетях, но Осипов перестал писать в "ВКонтакте" в 2012 году, предположительно, тогда он мог пойти работать в ФСБ. Больше информации о нем не предоставляется.

Владимир Паняев до работы в Институте криминалистики ФСБ служил в пограничной службе ФСБ, а после — был соучредителем компании по продаже антибактериальных ламп. Расследователи выяснили, что он живет в одном доме с Алексеем Навальным. Правда, после отравления политика адрес регистрации Паняева изменили на "Лубянка, 1", где находится главное здание ФСБ.

Кроме того, в расследовании говорится и о других сотрудниках ФСБ, которые могли работать совместно с Александровым, Осиповым и Паняевым.

Это Олег Таякин, старший сотрудник ФСБ, который, по сведениям журналистов, обычно координирует действия других ФСБшников из центрального офиса. Прежде чем присоединиться к Институту криминалистики, Таякин работал хирургом.

Также называется имя Константина Кудрявцева, который служил в воинской части в Шиханах, где создавалось советское химическое оружие.

На основании анализа сотен тысяч телефонных звонков расследователи пришли к выводу, что руководителем всей программы может быть полковник Станислав Макшаков, военный ученый, ранее работавший в государственном Институте органического синтеза в закрытом военном городке Шиханы-1, где проводились исследования и разработки новых форм химического оружия.

Алексей Навальный сказал Би-би-си, что не узнает ни одного из этих людей.

Что происходило в Сибири?

Вот, как развивались события, по версии расследователей из Bellincat и их коллег.

13 августа Навальный прибыл в Новосибирск. В тот же день туда прилетели Александров, Осипов и Панаев. Из Новосибирска Навальный и члены его команды перебрались в Томск. Вскоре там же оказались и Александров, Осипов и Панаев. Стоило Навальному забронировать обратный билет в Москву, как через пять минут билет в столицу купили и эти трое людей.

Томск Getty Images Отель в Томске, где останавливался Навальный

За все время пока Навальный и сопровождавшие его оперативники находились в Новосибирске и Томске, журналисты смогли отследить два всплеска активной переписки и созвонов группы слежки со своими коллегами в Москве.

Особенно активно оперативники переписывались с Москвой в ночь на 19 августа — это, по-видимому, совпадает с тем периодом времени, когда Навальный был отравлен в Томске.

В тот день Навальный отправился купаться на небольшую речку в Томской области, после чего около 11 часов вечера и встретился со своей командой в отеле.

Примерно в это же время оперативники, находившиеся в Томске, несколько раз позвонили в Москву, также шел обмен сообщениями. Bellingcat утверждает, что по меньшей мере один из оперативников во время созвонов находился в нескольких минутах езды от отеля, где жил Навальный. Также сообщения в Москву отправлялись и около 6 утра на следующий день, когда Навальный покинул отель и отправился в аэропорт.

"Институт криминалистики ФСБ"

По официальной версии, институт занимается судебно-медицинскими, а также взырвотехническими исследованими. Однако бывшие советские и российские разведчики, перешедшие на сторону Запада, утверждали, что в составе института есть секретная лаборатория ядов. По словам перебежчиков, в советское время эта лаборатория производила яды, используемые для убийств западных дипломатов, украинских националистов и политических оппонентов. Бывший генерал КГБ Олег Калугин в 2018 году рассказал изданию Guardian, что одним из первых проектов этой лаборатории КГБ была подготовка наполненного рицином микрошара, помещенного в зонтик и использованного для убийства болгарского писателя-эмигранта Георгия Маркова, убитого в Лондоне в 1979 году.

омск Getty Images Омская больница, в которой лежал Навальный

Бывший офицер КГБ, проживающий в настоящее время в США и пожелавший остаться неизвестным, подтвердил Bellingcat, что главная лаборатория КГБ по производству ядов находится на юге Москвы. Анализ телефонных метаданных 12 оперативников, деятельность которых расследовала Bellingcat, также указал на то, что они также проводят существенное количество времени по этому адресу.

Анализируя метаданные звонков и сведения о поездках Bellingcat выявил по меньшей мере 15 оперативников, которые, по-видимому, вместе работают в секретном подразделении Института криминалистики ФСБ. По меньшей мере восемь из них, находились в тесном контакте на различных этапах операции по слежке за Навальным, а также в дни и часы, предшествовавшие его отравлению. Расследователи также пришли к выводу, что попытки отравить Навального могли предприниматься по меньшей мере еще один раз - во время поездки Алексея и Юлии Навальных в Калининград в июле 2020 года.

Би-би-си не располагает независимым подтверждением сведений, опубликованных Bellingcat. Bellingcat признает, что для этого расследования пользовался копиями различных российских баз данных, приобретенными на черном рынке. Подробно о российском рынке "онлайн-пробива" мы рассказывали в нашем расследовании. ССЫЛКА

Bellingcat отмечает, что все данные, полученные из "серых" баз данных они сверяли с данными из других источников, чтобы убедиться в их подлинности.