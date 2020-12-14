Суд смягчил наказание осужденной за насилие над детьми

Защитники Кобин Айвар Эннок и Алар Салу добивались для 67-летней Кобин оправдательного приговора или более легкого наказания. Окружной суд решил оставить вынесенный уездным судом обвинительный приговор в силе, но постановил, что Кобин должна будет отбыть тюремный срок не полностью, а частично.

Согласно решению окружного суда, Кобин должна будет сразу отбыть шесть месяцев из срока в четыре года и шесть месяцев, а остальная часть наказания — четыре года — будет условной с испытательным сроком в пять лет.

В конце августа Пярнуский уездный суд признал Кобин виновной в присвоении имущества, лишения несовершеннолетних свободы без законных оснований и применении к ним физического насилия и приговорил ее к реальному тюремному сроку в четыре года и шесть месяцев.

Кобин признали виновной в преступлениях в отношении пяти приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. Ее обвиняли в неоднократном нанесении ударов рукой и ногой, а также в том, что она запирала детей в комнатах на срок от пяти минут до нескольких дней. Ее также обвиняли в том, что она в качестве наказания заставляла детей по 12 часов и дольше неподвижно стоять на месте. Кроме того, ее обвиняли в присвоении велосипеда, компьютера и прочего имущества переехавшего от нее совершеннолетнего.

Кобин не признала себя виновной ни в одном преступлении. Она заявила, что не била никого из детей, никого по ее приказу не заставляли в качестве наказания часами неподвижно стоять и она никого не лишала свободы, запирая их в комнате. Обвинение в присвоении имущества она объяснила тем, что переехавший молодой человек украл у нее деньги и поэтому она во время переговоров удерживала имущество.

В июне прокурор Индрек Калда на судебных прениях потребовал приговорить Кобин к реальному тюремному сроку, а защитник заявил, что ее следует полностью оправдать.

Начавшийся 26 мая процесс прошел в Пярнуском уездном суде за закрытыми дверями для защиты частной жизни пострадавших.

Согласно предъявленному Ляэнеской окружной прокуратурой обвинению, Кобин в период с 2016 по 2019 год неоднократно руками и ногами била пятерых приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. Как утверждается, Кобин в качестве наказания заставляла детей часами стоять на месте.

Приемные дети жили с Кобин в семейном доме на Хийумаа на основании договора об услуге замещающего ухода.