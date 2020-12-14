В Латвии готовят новые ограничения. Возможно, как в Литве

Ответственные министерства и чиновники Латвии пока публично не прокомментировали возможность введения новых ограничений, но информация, доступная агентству LETA, показывает, что один из рассмотренных вариантов предусматривает введение дополнительных ограничений на торговлю хотя бы в праздничные недели.

Также возможно решение о продлении школьных зимних каникул.

Как заявил Юрий Перевощиков, текущие эпидемиологические показатели Covid-19 предполагают, что число госпитализированных пациентов с Covid-19 к концу года превысит 1000.

"При 600 случаях каждый день мы увидим, что 15% будут поступать в больницы. Таким образом, количество госпитализаций к концу года, безусловно, превысит 1000 пациентов", - пояснил Перевощиков, подчеркнув, что "больницы будут переполнены, потому что выписывать будут меньше, чем госпитализировать".

На вопрос, следует ли вводить дополнительные ограничения, эксперт не дал прямого ответа, но заявил, что на данном этапе определенно невозможно ослабить существующие меры безопасности и ограничения. "Несмотря на стабилизацию, цифры по-прежнему аномально высоки", - сказал он.

Согласно неофициальной информации, доступной LETA, если ситуация продолжит быстро ухудшаться, можно будет рассмотреть ограничения, аналогичные тем, которые введены в соседней Литве и касаются передвижения людей.

Как уже сообщал RUS TVNET, в Литве со среды, 16 декабря, будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают пищевые товары. Кроме магазинов пищевых товаров также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. Образовательные учреждения продолжат работу удаленным способом, однако детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно.

В стране с 16 декабря запрещено выезжать за пределы своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, за получением медицинской помощи или в свою недвижимость в другом самоуправлении.

В границах самоуправления ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям будут разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.

Эти правила вступают в силу до 31 декабря.