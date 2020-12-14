В Латвии готовят новые ограничения. Возможно, как в Литве

Учитывая, что из-за пандемии Covid-19 ситуация в латвийских медицинских учреждениях приближается к критической, специалисты и политики собираются принять решение об установлении еще более жестких ограничений, свидетельствует имеющаяся в распоряжении LETA информация.
Ответственные министерства и чиновники Латвии пока публично не прокомментировали возможность введения новых ограничений, но информация, доступная агентству LETA, показывает, что один из рассмотренных вариантов предусматривает введение дополнительных ограничений на торговлю хотя бы в праздничные недели.
Также возможно решение о продлении школьных зимних каникул.
Как заявил Юрий Перевощиков, текущие эпидемиологические показатели Covid-19 предполагают, что число госпитализированных пациентов с Covid-19 к концу года превысит 1000.
"При 600 случаях каждый день мы увидим, что 15% будут поступать в больницы. Таким образом, количество госпитализаций к концу года, безусловно, превысит 1000 пациентов", - пояснил Перевощиков, подчеркнув, что "больницы будут переполнены, потому что выписывать будут меньше, чем госпитализировать".
На вопрос, следует ли вводить дополнительные ограничения, эксперт не дал прямого ответа, но заявил, что на данном этапе определенно невозможно ослабить существующие меры безопасности и ограничения. "Несмотря на стабилизацию, цифры по-прежнему аномально высоки", - сказал он.
Согласно неофициальной информации, доступной LETA, если ситуация продолжит быстро ухудшаться, можно будет рассмотреть ограничения, аналогичные тем, которые введены в соседней Литве и касаются передвижения людей.
Как уже сообщал RUS TVNET, в Литве со среды, 16 декабря, будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают пищевые товары. Кроме магазинов пищевых товаров также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. Образовательные учреждения продолжат работу удаленным способом, однако детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно.
В стране с 16 декабря запрещено выезжать за пределы своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, за получением медицинской помощи или в свою недвижимость в другом самоуправлении.
Эти правила вступают в силу до 31 декабря.
Также, как известно, с 16 декабря вводится жесткий локдаун в Германии - по всей стране прекращают работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, закрываются школы и детские сады. Действующие ограничения продлятся как минимум до 10 января.